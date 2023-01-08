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ENI-TOTAL 6’ncı parselde keşfettiği doğal gazı değerlendirmek istiyor

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Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu Rum yönetiminin, tek taraflı ilan ettiği MEB’in 6’ncı parselinin lisansını verdiği ENI-TOTAL konsorsiyumunun, keşfettiği doğal gaz yatağını değerlendirme adımlarını hızlandırma isteğini beyan ettiğini açıkladı.
ENI-TOTAL 6’ncı parselde keşfettiği doğal gazı değerlendirmek istiyor

Fileleftheros’un haberine göre Pilidu yukarıdakileri dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın saat 10.30’da TOTAL Başkan Yardımcısı ve Doğu Akdeniz Bölgesi sorumlusu Laurent Vivier ile Başkanlık Sarayı’nda görüşeceğinin hatırlatılması üzerine söyledi.


Yatırım faaliyetlerinin neler olacağı ve doğal gazın piyasalara taşınması senaryolarına dair yatırım planına dair yapılması ve konuşulması gereken çok şey olduğunu belirten Pilidu, ortaya çıkan fırsatlara işaret ederek olguların daha süratli ilerlemesi dileğinde bulundu.

Rum Enerji Bakanlığı, 2022’nin son günlerinde ENI-TOTAL konsorsiyumunun 6’ncı parselde Zeus-1 hedefinde 2 - 3 tfc miktarında doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı.

Alihtia haberi “TOTAL-ENI… Enerji Bakanı: Konsorsiyum Değerlendirmede Daha Süratli Adımlarla İlerlemek İstediğini Gösterdi” başlığıyla okurlarına aktardı.

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