ENI-Total şirketlerinin sondaj platformu bölgede

Fileleftheros gazetesi, ENI-Total şirketinin sözleşme imzaladığı “Tungsten Explorer” isimli sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e vardığı ve Lübnan’ın MEB’inde sondajlar gerçekleştirmesinin ardından Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ine gelerek sondaj programını hayata geçirmesinin beklendiğini yazdı.



Gazete, 2013 yılında yapılmış olan ve deniz dibinden 12 bin ayak derine kadar inerek sondaj gerçekleştirebilen “Tungsten Explorer” gemisinde 200 kişilik mürettebat bulunduğunu aktardı.

ENI-Total şirketler ortaklığının Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki 6’ncı parselde yer alan “Kalipso” yatağı başta olmak üzere 2, 3, 7, 8, 9 numaralı parsellerde toplamda dokuz sondaj gerçekleştirmesinin planlandığını vurgulayan gazete, öte yandan ExxonMobil-Q