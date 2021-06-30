  • BIST 1.366
  • Altın 490,802
  • Dolar 8,6744
  • Euro 10,3125
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Enis Berberoğlu: Sezgin Baran Korkmaz, sadece numara girerek istediği kişinin Whatsapp yazışmalarını görebiliyordu

»
"Sadece numara girerek benim arkadaşımın Whatsapp‘tan yaptığı son görüşmeleri takip edebildiğini göstermiş Sezgin Baran Korkmaz"
Enis Berberoğlu: Sezgin Baran Korkmaz, sadece numara girerek istediği kişinin Whatsapp yazışmalarını görebiliyordu

CHP İstanbul Milletvekili Enis BerberoğluSezgin Baran Korkmaz'ın sadece telefon numarası bilgisi ile istediği kişinin Whatsapp yazışmalarını görebildiği bir yazılım kullandığını iddia etti.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programında, Korkmaz hakkındaki iddialar üzerine bir arkadaşını onun yanına gönderdiğini söyleyen Berberoğu, “Git bir sor bakalım bu adama, parasına çökmeye çalışanlar var, içeri atmayı isteyenler var, ABD’den gelen paralar kadar emanet edenler var. Bir konuş bakalım neymiş. Sen de bana söylersin” dedim. Gitti geldi dehşet içindeydi! Samimi söylüyorum ben bu adamı 30 yıldır tanırım, SBK’yla yaptığı görüşmeden sonra tırsmıştı" diye konuştu. 

"Birtakım çetelerin elinde bizim bilgilerimiz nasıl gezer ya?"

Berberoğlu, Korkmaz'ın istediği kişinin Whatsapp yazışmalarını görebildiği bir yazılım kullandığı iddialarını şöyle anlattı: 

"'Ne oldu kardeşim?' dedim. Dedi ki: Enis garip bir şeyler dönüyor. Adam benimle daha ikinci üçüncü oturmasında bu konular gündeme gelince “Bana bir şey olmaz” dedi. Ya nasıl olmaz? Bunlar bunlar konuşuluyor… Üsteleyince çıkartmış cebindeki telefonu. “Numaran kaç senin?” demiş. Almış, son yaptığı Whatsapp konuşmalarını göstermiş! Tekrar ediyorum sadece numara girerek benim arkadaşımın Whatsapp‘tan yaptığı son görüşmeleri takip edebildiğini göstermiş Sezgin Baran Korkmaz." 

"Ben o adama inandığım için bunu burada anlatma gereği hissediyorum. Ama niye bu saate kadar anlatmadın dersen. Sendeki (Barış Yarkadaş'ın anlattığı) gibi bilgi yoktu bende. Yani bu ekibin teknik dinleme, teknik takip program üzerine çalıştığını bilseydim o işin üzerine o saatte giderdim. Birtakım çetelerin elinde bizim bilgilerimiz nasıl gezer ya?"

Yarkadaş: Ekşioğlu, 'Whatsap ve Twitter'ı izliyoruz'  demişti

Program sırasında gazeteci Barış Yarkadaş da “Cihan Ekşioğlu'nun, İsrail'den 3 milyon dolara aldığı, Twitter ve Whatsapp görüşmelerini takip edebilen yazılımı Türkiye'ye 50 milyon dolara sattığı” iddiasını hatırlatarak, Ekşioğlu'nun bir röportajında 'Whatsap ve Twitter'ı izliyoruz' dediğini ancak daha sonra bunu "Biz izlemiyoruz, sattığımız istihbarat kurumları izliyor" şeklinde düzelttiğini belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Peker'in kutusundan bu kez o çıktı…29 Haziran 2021 Salı 12:22
  • Çavuşoğlu ile Mevkidaşı Lavrov Yarın Antalya'da Görüşecek29 Haziran 2021 Salı 11:00
  • Bahçeli: Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım29 Haziran 2021 Salı 10:57
  • Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Size zerre dokunanın canına okuyacağım, SS alın!28 Haziran 2021 Pazartesi 22:36
  • Selvi: 'Kadına şiddetin önlenmesinde Diyanet’e büyük görev düşüyor' tespiti öne çıktı28 Haziran 2021 Pazartesi 11:17
  • Türksat 5A hizmete başlıyor28 Haziran 2021 Pazartesi 09:10
  • Marmaris'te orman yangını: OGM personeli hayatını kaybetti27 Haziran 2021 Pazar 17:06
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin26 Haziran 2021 Cumartesi 21:48
  • Erdoğan: Ertuğrul Gazi, doğalgaz ihtiyacının %10'undan fazlasını karşılayacak26 Haziran 2021 Cumartesi 18:01
  • Vodafone ve Riot Games “League of Legends: Wild Rift” için işbirliği yaptı26 Haziran 2021 Cumartesi 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti