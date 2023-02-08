Enkaz altında çocukları kalan baba: Cebimde bisküvi var yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim

Depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da çocukları enkaz altında kalan bir babanın cebindeki bisküvi ile çocuklarının çıkarılmasını beklediği anlar kameraya yansıdı.
Hatay'da Show TV muhabiri Mustafa Mandev, depremzede babaya cebinde ne olduğunu sorunca baba "Bisküvi var cebimde yiyemiyorum, dünden beri yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim" cevabını verdi.
Acılı babanın gözyaşları kameralara yansıdı.
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