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Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı: Nefes alamıyorum

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Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı: Nefes alamıyorum
Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı: Nefes alamıyorum

Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım çığlığı 112 çağrı merkezine yansıdı. Çağrıda, depremzedenin, "nefes alamıyorum" dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor.

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Çağrı merkezine düşen çağrıda enkaz altındaki depremzede yardım istedi. Nefes alamadığını söyleyen depremzede çağrısı kayıtlara böyle yansıdı.

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin ulaştığı arama kaydında depremzede, enkaz altından çıkarılan Cengiz Çetin'in eşi olduğunu, kurtarılan kişiye çok yakın olduğunu söylüyor. Çağrı merkezi yetkilisi telefonu kapatmamasını istediği depremzedeyi konferans görüşmeye alarak yerinin tespit edilmesi için yönlendiriyor. Depremzede bu esnada üzerinde toprak olduğunu ve güçlükle nefes aldığını belirtiyor.

 

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