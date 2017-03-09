ENKS: Rojava Peşmergeleri’ni NATO eğitiyor

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nden (ENKS) Kawa Azizi, NATO ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı savaşan Rojava Peşmergeleri’ni eğittiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) desteği ile 2012 yılında kurulan ENKS’ye bağlı Peşmergeler, Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO ve IŞİD karşıtı koalisyon tarafından eğitiliyor. Sayıları 6 bin olarak belirtilen Rojava Peşmergeleri’nin ihtiyaçları ise IKBY tarafından karşılanıyor.

Rojava Peşmergeleri’nin eğitimlerinin Kuzey Irak’ta sürdüğünü belirten ENKS yöneticilerinden Kawa Azizi, “Erbil’de mi, Duhok’ta mı, Süleymaniye’de mi eğitim görüyorlar, bilmiyoruz. Ancak Eğitim kampları var, askeri kampları var” dedi.‘BU PEŞMERGELER’İN VARLIĞI, KÜRTLERİN SURİYE'DEKİ VARLIĞIDIR’

Sputnik’e konuşan Azizi, şöyle devam etti: “NATO, Peşmergeleri IŞİD'e karşı, teröre karşı savaştığı için eğitiyor. Bu Peşmergeler, Cenevre’de, Astana'da Kürtleri temsil ediyor. Bu Peşmergeler’in varlığı, Kürtlerin Suriye'deki varlığıdır. Bu Peşmergelerin Suriye Kürdistanı bölgesine (Suriye’nin kuzeyi) gitmesi acil bir ihtiyaçtır.”

Rojava Peşmergeleri’nin Suriye'ye geçmesi için ABD ve Rusya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle görüştüklerine dikkat çeken Azizi, şöyle devam etti: “ENKS'den İbrahim Bıro ve Kamuran Haco şu anda ABD'de görüşmeler yapıyor. ABD'lilerle Suriye Kürdistanı ile Rojava Peşmergeleri konusunu görüşecekler.”‘ROJAVA PEŞMERGELERİ İÇERİSİNDE 150 İLA 200 ARASINDA KADIN VAR’

Bu arada Azizi, Rojava Peşmergeleri içerisinde 150 ila 200 arasında kadın olduğunu da belirterek, özel kadın taburu oluşturulduğunu hatırlattı.

Rojava peşmergeleri 8 tabur ile 2 kadın birliğinden oluşuyor.

Şubat 2012’den bu yana IKBY'ye bağlı Peşmerge Özel Kuvvetleri (Zerevani) tarafından ‘Roj Askeri Gücü’ adı altında eğitilen Rojava Peşmergeleri, Kuzey Irak’ta IŞİD’e karşı savaştı, Musul operasyonunda da yer aldılar.

Rojava Peşmergeleri’nin 6 bin savaşçısından 3 bin, Kuzey Irak’ın Suriye sınırına konuşlanmış durumda.