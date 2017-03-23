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"Enosis hedeflerini unutacaklarını sanmak saflık"

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"Enosis hedeflerini unutacaklarını sanmak saflık"
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Rum Meclisi’nde anma günleriyle ilgili başlatılan süreç dikkate alınıp, Kıbrıs Rum tarafının Enosis hayallerinden vazgeçtiğini sanmanın hata olacağını söyledi.

Müzakerelerin durmasına neden olan, Güney Kıbrıs’ta Enosis plebisitinin anılması yönündeki yasal değişikliğin üzerine, Kıbrıs Rum kesiminde anma günlerini belirleme yetkisinin Rum Eğitim Bakanlığına bırakılmasını öngören yasanın Kıbrıs Rum Meclisi komitesinde kabul görmesinin ardından Ersin Tatar, Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yaptı.

Ersin Tatar, müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla Kıbrıs Rum Meclisine yeni bir yasa tasarısı götürülmesini  “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanının müzakereleri kendi çıkarları için yeniden kurma” gayreti olarak değerlendirdi.

Tatar, “Rumların yaşanan süreçlerden sonra Eğitim Bakanı’nın hangi günlerin kutlanacağına karar vermesini öngören bir yasa ile Enosis hayallerinden vazgeçeceğini, hedeflerini unutacaklarını sanmak saflıktan öteye Kıbrıs Türk Halkı’na yapılacak büyük bir kötülük olacaktır” dedi.

Rum tarafının doğalgaz kazılarını yapmak, Avrupa ve Birleşmiş Milletleri kullanarak Kıbrıs’ı Yunan hegemonyasına sokma peşinde olduğunu savunan Tatar, Kıbrıs sorununun çözümü hedefiyle sürdürülen müzakerelerde, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği, siyasi eşitliği, mülkiyet ve toprak konularında, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafının beklentilerini karşılayacak tutum içerisinde olmadığının görüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “Samimi olmadığını, sizleri defalarca aldatmaya çalıştığını, sizlere doğru söylemediğini çok iyi bildiğiniz Rum lidere tekrar kanmayınız” çağrısı yapan Tatar, Güney Kıbrıs’ta ana muhalefet AKEL ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in partisi DİSİ’ye güvenilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ersin Tatar, “Akıncı’nın Kıbrıs Türkü’nün  hak ve hukukunu korumakta kararlı davranması, Türkiye ile işbirliği içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkması ve gereği olan adımları atması gerektiğini” de ekledi.

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