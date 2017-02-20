“Enosis kararı bir hatalar zinciri”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum Meclisi’nin aldığı kararın süreci ciddi şekilde zedelediğini söyledi.

BRT'de yayınlanan 'Haber Toplantısı' programına konuk olan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, "Rum Lider (Nikos) Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'ye yüksek bir sesle bağırarak adeta fırça attı" dedi.

Akıncı: Anastasiadis'in kapıyı vurarak çıktığı toplantının o halini gördükten sonra oradan ayrıldık

Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan 'Enosis Krizini' anlatan Burcu, "Rum Lider Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'ye yüksek bir sesle bağırarak adeta fırça attı. Yüksek bir sesle bağırarak 'benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok' diyerek kapıyı vurup çıktı. Sayın Anastasiadis toplantıyı terk etti, biz de bu davranış üzerine orada daha fazla kalmak istemediğimiz için binayı terk ettik" dedi.

"Son liderler toplantısında Sayın Anastasiadis sözcüsünün iddia ettiği gibi ara istemedi ve kapıyı çarpıp çıkıp gitti" diyen Burcu, Başkanlık sisteminin uygulandığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Rum liderin somut adım atarak Enosis ile ilgili son meclis kararının geri alınması için girişim yapması ve yürütmenin başı olarak da idari karar alıp uygulaması gerektiğini dile getirerek "Bu tavır ve adım henüz ortada yok" dedi.

Burcu, bu aşamada Rum Meclisi'nin aldığı kararın süreci ciddi şekilde zedelediğini söyledi.

'ENOSİS KARARI BİR HATALAR ZİNCİRİ'

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Burcu, "Bu bir hatalar zinciridir. Bu kararı hafife almak kabul edilebilir değildir. Rum sözcünün açıklamaları meselenin özünü gözden kaçırıyor. Meselenin esası, Rum Meclisi'nin Enosis plesibitinin okullarda kutsanmasıdır. Son liderler toplantısına ilişkin kamuoyuna aktardıkları bilgiler gerçeğin kendisi değildir. Gerçeğin çarpıtılması, zaten sıkıntılı olan güven ortamını daha da zedelemiştir" dedi.

Enosis referandumu, Başpiskopos Makarios'un 1950 yılında göreve gelmesinin ardından yapılmış, Kıbrıslı Rumların yüzde 96'sı Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına destek vermişti.