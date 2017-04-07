 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.613
  • Altın 151,658
  • Dolar 3,7293
  • Euro 3,9606
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAKEL Genel Sekreteri'ne saldırı

Enosis listeden çıktı, bayraklar yarıya indi!

»
Enosis listeden çıktı, bayraklar yarıya indi!
Federal çözüm karşıtı Dayanışma Hareketi Partisi’nin Genel Başkanı Eleni Theocharous Rum Meclisi’nin bugünkü oturumunda enosisin okullarda kutlanması kararının iptal edilmesi nedeniyle sosyal medyada ulusal yas ilan etti.

Rum Meclisi’nin enosis referandumunun okullarda kutlanması yönünde 10 Şubat’ta aldığı kararı nedeniyle Kıbrıs’ta Yunan bayraklarının yarıya indiğini yazan Eleni Theocharous “Bugün Yunan bayrakları yarına indi” dedi.

 Eleni Theoharus, 24 Şubat’ta yaptığı açıklamada enosisin okullarda anılması yasasının ELAM’ı kullanan bazı kişiler tarafından bilinçli olarak sunulduğunu söylemişti.

 Theoharus, ELAM’ın başka bir parti tarafından kullanıldığını belirterek, enosis kararı olmasaydı bu çevrelerin müzakere masasının dağılması için başka bahaneler yaratacaklarını söylemişti.

 Enosis Plebisiti kararına da değinen Theoharus, bu tuzağı kuranların sonuçlarını doğru hesaplayamadıklarını kaydederek, yasayı ‘içeriksiz’ olarak nitelendirdi. Yasanın bazı kişiler tarafından bilinçli olarak sunulduğunu ileri süren Theoharus, ELAM’ın başka bir parti tarafından kullanıldığını ima etmişti.

 Teoharus daha önce, koşulların uygun olması durumunda, 2018’de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Polis gözleminde meclis toplantısı sürüyor...07 Nisan 2017 Cuma 12:46
  • EDEK, öneriye karşı oy vereceğini açıkladı07 Nisan 2017 Cuma 12:40
  • Rum Meclisi tarihinin en gergin toplantısı sürüyor...07 Nisan 2017 Cuma 12:30
  • Stefanu: "Statüko sadece müzakerelerle sonlanır"07 Nisan 2017 Cuma 12:21
  • ELAM: "DİSİ ve AKEL Akıncı'ya peşkeş çekiyor"07 Nisan 2017 Cuma 11:58
  • Hayırcı vekil evet kararı verdi07 Nisan 2017 Cuma 11:53
  • Kavgadan sonra AKEL'den açıklama: "Ne milliyetçiler ne de Akıncı karşısında boyun eğeceğiz"07 Nisan 2017 Cuma 11:48
  • Son Dakika: ELAM ve AKEL arasında kavga çıktı!07 Nisan 2017 Cuma 11:32
  • Diko'dan aynı nakarat...07 Nisan 2017 Cuma 10:57
  • DIKO: "Halkın haysiyetiyle oynamaya devam edecekler”06 Nisan 2017 Perşembe 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti