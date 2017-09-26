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Enosis plebisiti oturumu 20 Kasım’a kaldı

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Enosis plebisiti oturumu 20 Kasım’a kaldı
Rum Yüksek Mahkemesi’nde plebisit yasasıyla ilgili dün yapılması planlanan oturumun 20 Kasım’a ertelendiği bildirildi.

Politis gazetesi ertelemenin, Rum Meclis’ini temsil eden avukat Polis Poliviu’nun rahatsızlığı nedeniyle yapıldığını belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in temsilcisinin, dün mahkemede hazır bulunan Rum Başsavcı Kostas Kliridis olduğu kaydetti.

Haberde, Rum Meclis’inin, 7 Nisan tarihindeki “olaylı” oturumda okullardaki kutlamalarla ilgili yetkinin Meclis’ten Eğitim Bakanlığı’na verilmesine ilişkin DİSİ’nin yasa önerisini oy çokluğuyla onayladığı, öte yandan Anastasiadis’in konuyla ilgili olarak Yüksek Mahkeme’ye başvuruda bulunduğu anımsatıldı.

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