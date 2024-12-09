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ENQA’dan YÖDAK’a Üyelikten Çıkarma: Gerekçeler ve Yansımalar

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Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA), Kıbrıs’ın kuzeyindeki Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile ilgili kritik bir karara imza atarak, kurumun gözlemci üyeliğini sonlandırdı.
ENQA’dan YÖDAK’a Üyelikten Çıkarma: Gerekçeler ve Yansımalar

Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA), Kıbrıs’ın kuzeyindeki Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile ilgili kritik bir karara imza atarak, kurumun gözlemci üyeliğini sonlandırdı.

Bu karar, özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ENQA'ya yaptığı itiraz üzerine alındı. ENQA, uluslararası yükseköğretim sistemlerinde kalite güvence mekanizmalarının denetim ve akreditasyon süreçlerini düzenleyen bir yapı olarak, aldığı bu kararla dikkatleri Kıbrıs’taki yükseköğretim sistemindeki sorunlara çevirdi.

 

Gerekçeler: Sahte Diploma Skandalı ve İnsan Ticareti İddiaları

ENQA, kararının gerekçelerini kamuoyuna açıklarken, özellikle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yaşanan “sahte diploma” skandalını öne sürdü. Skandalın, YÖDAK'ın eski başkanı Turgay Avcı’nın bu kapsamda tutuklanmasına yol açtığı ve akreditasyon süreçlerindeki ihmallerin insan ticareti iddialarına kadar uzandığı vurgulandı. Bu durum, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda büyük yankı uyandırarak YÖDAK’ın itibarını ciddi şekilde sarstı.

 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Tepki: ‘İtibar Kaybı’ İddiası

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ENQA’ya yazdığı mektupta, YÖDAK’ın varlığının ve eylemlerinin “Kıbrıs’ın ve Kıbrıs’taki yükseköğretimin itibarını zedelediği” ifade edildi. Güney Kıbrıs’taki yükseköğretim denetim organı olan Kalite Güvence ve Akreditasyon Ajansı (DIPAE), kuzeydeki üniversitelerin “Kıbrıs” adını taşımasının yanı sıra, bu kurumların “işgal altındaki topraklarda” faaliyet gösterdiği iddiasıyla eleştirilerini sertleştirdi.

 

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın’dan Açıklama: ‘Tekrar Başvuracağız’

Kararın ardından YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, kurumun ENQA üyeliğine yeniden başvuruda bulunacağını duyurdu. Hocanın, süreci dikkatle değerlendireceklerini ve gerekli iyileştirmelerin yapılması için çalışacaklarını ifade etti. Ancak yaşanan skandallar ve alınan kararın uluslararası boyutları, YÖDAK’ın itibarını yeniden kazanmasının zor olabileceğine işaret ediyor.

 

Sonuç ve Yansımalar

ENQA’nın kararı, sadece YÖDAK için değil, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yükseköğretim kurumlarının uluslararası alandaki geleceği açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu karar, YÖDAK’ın denetim ve akreditasyon süreçlerinde daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Sahte diploma skandalı ve insan ticareti iddiaları gibi ciddi suçlamalar, yalnızca YÖDAK’ın değil, Kıbrıs'ın kzueyindeki tüm yükseköğretim sisteminin uluslararası platformlardaki güvenilirliğini tehdit ediyor. Bu bağlamda, atılacak adımlar hem iç hem de dış paydaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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