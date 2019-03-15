Ensar Vakfı'nı hiçbir mahkeme durduramıyor: Danıştay kararına rağmen okullarda faaliyette!

Yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen, Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Ataşehir Şubesi, Danıştay kararlarını ihlal etmeye devam ediyor.

24 Temmuz 2017’de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı Arasında “Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü” başlıklı bir protokol imzalanmıştı. Eğitim-Sen, Ensar Vakfı’na çok geniş yetkiler tanıyan söz konusu protokole karşı açtığı davayı kazanmıştı. Danıştay 8. Dairesi, protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı açısından Eğitim-Sen’in gerekçe ve kaygılarını haklı bularak, protokolün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Ancak yaygın eğitim kurumlarına yönelik kısmına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar vermedi.

2017 yılında, Ensar Vakfı ile MEB arasında imzalanan protokole ilişkin yürütmeyi durdurma kararı, “Anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevleri arasında olduğu” vurgusu ile alınmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığının bu karara itirazını, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yerinde bulmadı. Danıştay, ikinci kez Ensar Vakfı’nın okullarda faaliyet göstermesini durdurmuş oldu.

ATAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ENSAR'A TAM DESTEK

Ataşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu karara aykırı bir şekilde, Ensar Vakfının ilçedeki okullarda faaliyetlerine tam destek veriyor. Öyle ki, Ensar Vakfı’nın Ataşehir şubesinin yayımladığı “İkra-3 el’Vera, Tanı Kendini” başlıklı ve okullara ücretsiz dağıtılan kitaba giriş yazıları yazdıkları görülüyor.

ENSAR'IN SPONSORLARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR'DEN EMLAK GYO'YA...

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emlak GYO, kitabı destekleyenler kurumlar arasında bulunuyor.

KAYMAKAM VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN KİTABA ÖNSÖZ

10 ile 13 yaş grubundaki çocukların maruz kaldıkları bu kitap, Ensar ticaretin pazarlama ve muhasebe sorumlusu Selim Tekin tarafından hazırlanmış! Tekin, kitabı yayına hazırlarken, Diyanet İslam Ansiklopedisi, şamil İslam Ansiklopedisi, Hadislerle İslam, Riyazu’s Salihin ve Üsve-i Hasene adlı eserlerde yararlandıklarını belirtiyor.

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Ataşehir Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, vakıf tarafından hazırlanan kitabı, kıymetli bir eser olarak nitelendirerek, iyinin ve iyiliğin yanında olan çalışmaları kaymakamlık ve ilçe müdürlüğü olarak desteklediklerini belirtiyor. Ertaş ve Bilican, adalet, ayıp örtmek, hediyeleşmek, hoşgörü, selamlaşma, terbiye gibi seçilen kavramları, ayet, hadis ve kıssalarla açıklayan Ensar çalışanlarına emekleri için teşekkürlerini sunuyor.

YARGI KARARLARINA RAĞMEN...

Yargı kararlarına rağmen, Ensar'ın İkra projesine Ataşehir'de bulunan devlet okulları ev sahipliği yapıyor. İkra 1 Nebe-Nas, İkra 2 Üsve-i Hasene projelerinden sonra, şu an üzerinde çalıştıkları "İkra 3 el’Vera" ile çocuklara kendi ahlak anlayışlarını işliyorlar.

Dağıtılan bu kitaplar, yine Ensar'ın para ödülleri vaat ettiği yarışmaya hazırlık için kaynak olarak veriliyor. Okullarda din kültürü öğretmenlerinin oluşturduğu öğrenci çalışma grupları, bazen ders saatlerinde özel olarak söz konusu yarışma için çalıştırılıyor. Görüşüne başvurduğumuz bazı velilerin çoğunun takipsizliği ya da habersizliği dikkat çekiyor.

İŞTE ÖĞRETTİKLERİ 'DEĞER'LER: AYIP ÖRTMEK...

Kitapta yer alan birçok başlık “değer” olarak ele alınıyor. Bunlardan ikisi şöyle:

“Ayıp Örtmek”, insanların suç, hata ve kusurlarının yahut başka olumsuz davranışlarının duyulmasını, görülmesini engellemek; toplum içinde konuşulur hale gelmesine, gündeme oturmasına engel olmak’ olarak açıklanıyor. Ayrıca, “özellikle günümüzde insanlara ait bilgileri, hataları, yaptıkları işleri yahut fotoğraflarını onlardan izinsiz, gizlice elde edip bunu sosyal medya aracılığı ile etrafa yaymak büyük bir hata ve Allah indinde de cezayı gerektiren bir davranıştır” diyerek, sözde yeni kurallar getirmekten geri durulmuyor.

“Hediyeleşmek” ise, “Peygamberin bir çok devlet başkanına ve kabile reisine İslama girmemiş olmalarına rağmen hediyeler göndermiş ve İslamın yayılmasının önünü açmak için ilk ciddi sosyal bağları hediyeleşme yöntemi ile oluşturmuştur” ifadeleri ile açıklanmış.

Bu iki başlıktan ilki, Karaman’daki Ensar Vakfı ve KAİMDER'in yurtlarında yaşanan istismarları; ikincisi de Katar Emirinin Tayyip Erdoğan’a hediye ettiği uçağı akla getiriyor.