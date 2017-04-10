Ensemble Mendelssohn klasik müzik orkestrası konser veriyor

Gazimağusa Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonla Ensemble Mendelssohn Klasik Müzik Orkestrası, konser gerçekleştirecek.

Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonuyla 2002 yılından günümüze yaylı beşli ve altılı repertuarının az bilinen parçalarından oluşan geniş bir yelpazede eserler seslendiren Ensemble Mendelssohn Klasik Müzik Orkestrası, 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat: 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bir konser gerçekleştirecek.

2014 yılında Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Üflemeli Çalgılar Yorumcusu” ödülünü kazanan klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu da konserde yer alacak.

SOLİSTLER:

Daniel Rubenstein Keman

Sopihie Ackermann Keman

Raphael Aubry Viyola

Clément Holvoet Viyola

Nicolas Deletaille Viyolonsel

Ayşegül Kirmanoğlu Klarnet

PROGRAM:

W.A.Mozart

Klarnetli kuartet in F K496

Allegro

Andante sostenuto quasi Larghetto

Allegretto non tanto

F. Mendelssohn

Yaylı Kuartet No. 2, op.87

Allegro vivace

Andante scherzando

Adagio elento

ARA

W.A.Mozart

Klarnetli Kentet KV.581

Allegro

Larghetto

Menuetto

Allegretto con variazioni