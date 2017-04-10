Ensemble Mendelssohn klasik müzik orkestrası konser veriyor

Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonuyla 2002 yılından günümüze yaylı beşli ve altılı repertuarının az bilinen parçalarından oluşan geniş bir yelpazede eserler seslendiren Ensemble Mendelssohn Klasik Müzik Orkestrası, 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat: 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bir konser gerçekleştirecek.
2014 yılında Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Üflemeli Çalgılar Yorumcusu” ödülünü kazanan klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu da konserde yer alacak.
SOLİSTLER:
Daniel Rubenstein Keman
Sopihie Ackermann Keman
Raphael Aubry Viyola
Clément Holvoet Viyola
Nicolas Deletaille Viyolonsel
Ayşegül Kirmanoğlu Klarnet
PROGRAM:
W.A.Mozart
Klarnetli kuartet in F K496
Allegro
Andante sostenuto quasi Larghetto
Allegretto non tanto
F. Mendelssohn
Yaylı Kuartet No. 2, op.87
Allegro vivace
Andante scherzando
Adagio elento
ARA
W.A.Mozart
Klarnetli Kentet KV.581
Allegro
Larghetto
Menuetto
Allegretto con variazioni
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