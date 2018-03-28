“Entrikalı Dolap Komedyası” kırdı geçirdi

2. yaşını kutlayan İskele Belediye Tiyatrosu yeni oyunu ‘Entrikalı Dolap Komedyası’ ile izleyenleri deyim yerindeyse kırdı geçirdi. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, 9. Kültür&Sanat Günleri kapsamında perde diyen İskele Belediye Tiyatrosu’nun İskele AKM’de ücretsiz izlenebilen oyunu, tiyatro severlerden tam not aldı. 2 Perdeden oluşan ve yaklaşık 2 saat süren oyun ayakta alkışlandı.

İYİLİK VE KÖTÜLÜK KOMİK BİR DİLLE ANLATILDI

Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Sami Yakar yönetmenliğindeki oyunda annesinin öldüğünü zanneden ve emekli maaşını üçkâğıtla almaya çalışan bir kadın ve ayrıldığı sarhoş kocası ile eve giren hırsızların başından geçen olaylar komik bir dille anlatıldı. Burkay Mehmet Uzun, Aliye Bozdağ, Şerif Erkurt Gülersoy, Yaşan Kansu, Yalçın Arıcı, Muhterem Hocaoğulları, Celal Gülersoy, Arda İlteriş, Feridun Arkoç’un yanı sıra İskele Belediyesi personelleri Bilal Dericioğlu ile Ebru Kırmızı’nın rol aldığı oyunda aynı zaman da her insanın doğasında bulunan iyilik ve kötülük kavramlarının melek ve şeytan olarak karşımıza çıktığı ve evde bulunan bir elbise dolabının etrafında nasıl dolaplar çevrildiğine de dikkat çekildi.

SADIKOĞLU: “DOĞRU BİR KARAR VERDİĞİMİZİN KANITI”

İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu ‘Entrikalı Dolap Komedyası’nı izleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra oyunu izleyenler arasında İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Müdür Vekili ve tiyatro severler vardı. Oyunun sonunda İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim eden Başkan Sadıkoğlu, tüm ekibi kutladı. 2 yıl önce Belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda İskele Belediye Tiyatrosu’nu kurmaya karar verdiklerini söyleyen Sadıkoğlu, bugün bu oyunla birlikte anladık ki doğru bir karar vermişiz dedi.

KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ ŞİİR ŞÖLENİ İLE DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi’nin bu yıl 9.’sunu düzenlediği Kültür&Sanat Günleri ise devam ediyor. Etkinlik, 30 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da İskele AKM’deki 20. İSKELEBELEDİYESİ-KIBATEK Şiir Şöleni ile devam edecek.

