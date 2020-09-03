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Entübe ne demek? Entübe hasta nedir? Entübe hasta resmi

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Entübe nedir, ne anlama geliyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İlk corona virüs vakasının 11 Mart tarihinde ülkemizde görülmesinin ardından bazı tıp terimleri de hayatımıza girdi.
Entübe ne demek? Entübe hasta nedir? Entübe hasta resmi

Entübe nedir, ne anlama geliyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İlk corona virüs vakasının 11 Mart tarihinde ülkemizde görülmesinin ardından bazı tıp terimleri de hayatımıza girdi. Bu tıp terimleri arasında en fazla konuşulan isim entübe olarak biliniyor. Peki Entübe nedir ne anlama geliyor. Türkiye'de entübe hasta sayısı kaça yükseldi?

ENTÜBE NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solnum yetmezlikli hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir.

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