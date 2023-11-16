Enver Bahçeciler hakkında karar yarın verilecek...

Lefkoşa’da 2016 yılında 3 ayrı iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olarak 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler’in

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen ilk duruşmada savcı Mustafa İldeniz, en önemli ve esas tanık olan İ.C.’nin yurt dışında olduğunu belirterek, tanığı hazır edemediği için dava hakkında takipsizlik dosyaladığını belirtti.

Böylelikle ağır ceza mahkemesine havale edilen Halil Kahraman’ın işletmecisi olduğu Kings Autos’un kundaklanmasıyla ilgili dava hakkında takipsizlik emri verildi.

Sanın Bahçeçiler hakkındaki Opel Plaza, Özmerhan Ltd.’in kundaklanmasıyla ilgili alt mahkemede görülen davalar ise devam ediyor. Bu iki davayla ilgili karar da 17 Kasım 2023 tarihinde verilecek. Savcılığın takipsizlik talep edip, etmeyeceği bugün netleşecek.