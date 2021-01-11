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Enver Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

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Bir süredir, Türkiye’deki Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde  tedavi gören Cengiz Topel Hastanesi hemşirelerinden Enver Bozkurt, hayata veda etti.
Enver Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir, Türkiye’deki Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde  tedavi gören Cengiz Topel Hastanesi hemşirelerinden Enver Bozkurt, hayata veda etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği yönetim kurulu üyelerinden, Cengiz Topel Hastanesi’nde diyabet hemşiresi olan Enver Bozkurt için Cengiz Topel Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bağımsız Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu, bazı sendika temsilcileri, Cengiz Topel hastanesi çalışanları, sevenleri ve ailesi katıldı.

Burada söz alan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, hemşire Enver Bozkurt’un çalışkanlığı, dürüstlüğü ve görevine olan aşkıyla örnek bir kişilik olduğunu belirterek, tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi. Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Zafer Hıdıroğlu da her yönüyle örnek hemşire Enver Bozkurt’u zamansız kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de hemşire Enver Bozkurt’u yakından tanıma ve birlikte çalışma imkanı bulduklarını ifade ederek, Bozkurt’un dürüst, çalışkan ve mesleğine bağlı bir kişilik olduğunu söyledi.Pilli, çok üzgün olduğunu belirterek, Enver Bozkurt’un her zaman kalplerde yaşayacağının altını çizdi. Konuşmaların ardından buradaki tören sona erdi.Enver Bozkurt’un cenazesi Lefke’ye götürülerek, gözyaşları arasında Lefke Kabristanlığı’na defnedildi. 

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