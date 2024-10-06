Enver Haskasap, Yunanistan'da şampiyon oldu

04-06 Ekim 2024 tarihlerinde Yunanistan’da gerçekleştirilen Drift King Nations Cup yarışında, PRO kategorisinde üçüncülük elde ederek kürsüye çıkan isim Kuzey Kıbrıslı NeuDrift Racing Team Pilotu Enver Haskasap oldu.

Türkiye’yi TOSFED lisansı ile temsil eden NeuDrift Racing Team Pilotu Enver Haskasap, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye, Macaristan, Litvanya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya’dan gelen rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada üstün performans sergileyen Haskasap, ünlü pilotları geçerek yarı finale yükseldi ve yarı finalde Yunanistan temsilcisi Ioannis Vernicos ile yaptığı mücadelede rakibini geride bırakarak PRO kategorisinde üçüncülük derecesi kazandı.