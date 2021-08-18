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Enver Öztürk: "Ekim ayında Meclisi açamazsak, acil seçim için gerekeni yaparız"

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YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, "Bu hükümetin bu şekilde devamı halka eziyettir" ifadelerini kullanarak, Ekim ayında Meclisin açılamaması halinde acil seçim için gerekeni yapacaklarını vurguladı.
Enver Öztürk: "Ekim ayında Meclisi açamazsak, acil seçim için gerekeni yaparız"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam YDÜ Büyük Salonunda Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısını yaptı.

Parti yetkili kurullarının yanı sıra ilçe teşkilatlarının da katıldığı toplantıda söz alan Genel Sekreter Enver Öztürk, YDP’nin mecburen girdiği bu hükümette daha fazla kalmak gibi bir mecburiyeti olmadığını ve Ekim ayında Meclisin açılmasında sorun yaşanması halinde hükümetten çekilmeyi gündemine alacağını ifade etti.

ÖZTÜRK: “BU HÜKÜMETİN BU ŞEKİLDE DEVAMI HALKA EZİYETTİR”

Öztürk, “Biz bu Hükümete şartlı girmiştik. En geç Nisan ayında seçim yapılması şartı ile bu hükümette yerimizi aldık. Ama konjöktür bizi buralara getirdi. Bu hükümetin bu şekilde devamı halka eziyettir. Hele hele Meclisi açıp kapayamayan bir hükümet daha büyük eziyettir. Bu sebeple artık daha fazla süreci uzatmanın anlamı yoktur. Ortağımızın Kurultay sürecine saygılıyız. Ama YDP üzerinde oynanan bu algı operasyonuna ortaklarımızın da seyirci kalması ve bize destek vermemesi bizi üzmüştür. Dolayısı ile Ekim ayında Meclisi açamazsak acil bir seçim için biz  Hükümetteki konumumuzu değerlendireceğiz. Bizim Hükümetten ayrılmamız halinde UBP- DP ve bağımsızlarla yoluna devam edebilir. Dolayısı ile bizim Hükümetten ayrılmamız ne bizde ne de Hükümetin devamında bir sıkıntı yaratmaz” dedi.

ARIKLI: “ÜZERİMİZE OYNANAN ALGI OPERASYONUNA PABUÇ BIRAKACAK DURUMDA DEĞİLİZ”

Toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, aylardan beri Kıb-Tek ihale mafyası ile savaştıklarını bu mafyanın medya ve siyasette satın aldığı tetikçilerin yarattığı algı operasyonuna maruz kaldıklarını anlattı. Arıklı, Hükümette iken yaptıkları icraatları örnekleri ile anlattı.

Arıklı, “Biz Hükümete girdiğimizde nelerle karşılaşacağımızı iyi biliyorduk. Yıllardır ülkede oluşmuş rant düzenine karşı verdiğimiz mücadelede yalnız kalacağımızın da farkındaydık. Yaşadıklarımız sürpriz değil. Üzerimize oynanan algı operasyonuna pabuç bırakacak durumda değiliz” dedi.

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