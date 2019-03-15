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EOKA-B mensubu bir şahsın evinde cephanelik bulundu

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Limasol kazasındaki bir köyde bulunan evde, hayatını kaybetmiş olan EOKA-B mensubu bir kişinin evinde, tesadüf eseri EOKA-B dönemine ait olduğu düşünülen cephanelik bulunduğu haber verildi.
EOKA-B mensubu bir şahsın evinde cephanelik bulundu

Cephaneliğin evi kiralayan ve yenilemeye çalışan üçüncü bir şahıs tarafından bulunulduğunu yazan Haravgi gazetesi, yenileme çalışmaları sırasında bir sığınak tespit edildiğini ve sığınakta da yasadışı cephanelik bulunduğunu kaydetti.

Gazete kendi elde ettiği bilgilere göre, sığınakta iki tüfek, bir otomatik silah, büyük miktarda mermi aynı zamanda patlayıcı madde bulunduğunu ve cephaneliğin daha sonra polise teslim edildiğini ekledi.

Haberde, Rum polisinin bu gibi durumlarda alışılmış olduğu gibi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığına da dikkat çekildi.

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