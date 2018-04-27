  • BIST 107.614
  • Altın 172,055
  • Dolar 4,0448
  • Euro 4,8965
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

EOKA'cı Papafotis: “Solcuları değil hainleri infaz ettik”

» »
EOKA’nın Karpaz Bölge Sorumlusu Fotis Papafotis’in anlatıldığı “Kronia Viotis” isimli kitabın Yunanistan’da yapılan tanıtımına Rum yönetiminin resmen katılmasını yazılı açıklamayla eleştiren AKEL’e, EOKA’cılardan cevap geldi.
EOKA'cı Papafotis: “Solcuları değil hainleri infaz ettik”

Alithia’nın “AKEL’e Cevap… ‘EOKA Solcuları Değil Hainleri İnfaz Etti” başlıklı haberine göre “1955-59 EOKA’cılar Birliği” tarafından yapılan yazılı açıklamada, AKEL ve diğer sivil toplum örgütlerinin tepkilerini “suçlarını örtme çabasıyla tarihi gerçeği çarpıtarak” ortaya koyduğu savunuldu. Açıklamada “EOKA solcuları infaz etmedi, EOKA hainleri infaz etti” vurgusu yapıldı.

Haravgi haberi “EOKA’cılar Hükümet Sözcüsü Gibi Cevap Verdi… Grivasçılar Tarafından İnsanlık Dışı Şekilde Öldürülenlerin Anısına Bile Saygı Göstermediler” başlığıyla aktardı.

Gazete, Rum yönetiminin “Fotis Papafotis’in EOKA-B’nin istihbarat sorumlusu, örgütlenme genel sekreteri ve Karpaz bölge sorumlusu olduğu, hatta Karpaz bölgesinde yapılan infazları şahsen üstlendiğini hatırlatan AKEL’e cevap verme gereği duymadığını, onun yerine “EOKA’cılar Birliği”nin, sanki  “Anastasiadis hükümetinin sözcüsüymüş gibi cevap verdiğini” yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, opera sanatçısı Berk’i kabul etti27 Nisan 2018 Cuma 16:18
  • İzcan’dan Akıncı’ya “görüşmeleri başlatma inisiyatifi al” çağrısı27 Nisan 2018 Cuma 16:17
  • Gönyeli Belediyesi ile Dev-İş arasında mali protokol imzalandı27 Nisan 2018 Cuma 16:15
  • Yerli ürünler temiz, ithal ürünlerin ikisinde limit üstü kalıntı çıktı27 Nisan 2018 Cuma 16:09
  • Rüzgâr Gülü Çocuk Festivali gerçekleştirildi27 Nisan 2018 Cuma 16:05
  • Eğitim Bakanlığı'ndan taşımacılık ödemeleri ile ilgili açıklama27 Nisan 2018 Cuma 15:46
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kayıtdışılığa yönelik denetimleri devam ediyor27 Nisan 2018 Cuma 13:52
  • ‘Dağ Denize Kavuştu’ çocuk oyunu Konyada27 Nisan 2018 Cuma 13:20
  • Süt İmalatçılar Birliği: “Hayvancılar ve imalatçılar yükselen maliyetler karşısında sıkıntılı ve mağdur”27 Nisan 2018 Cuma 12:04
  • Kayıp Şehit Ahmet Derviş, bugün Çınarlı köy mezarlığında gerçekleştirilen askeri törenle defnedildi27 Nisan 2018 Cuma 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti