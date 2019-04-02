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EOKA’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri… Anastasiadis: “Bugün saygı günü”

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EOKA tedhiş örgütünün kuruluş yıldönümünün, Güney Kıbrıs’ın tüm ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandığı bildirildi.
EOKA’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri… Anastasiadis: “Bugün saygı günü”

Alithia gazetesi, kutlamaların merkezinin Lefkoşa Rum Kesimi olduğunu ve etkinliklerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bazı diğer siyasilerin de katıldığı, “Ay.Yoannis Kilisesi”ndeki ayinle başladığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, ayinin akabinde yaptığı açıklamada, günün anlam ve önemine işaret ederek, 1 Nisan’ın, “Kıbrıs Helenizmi” ve bağımsızlık uğruna mücadele edip hayatını kaybedenlere saygı gösterme ve anma günü olduğunu söyledi.

Gazete, bir diğer büyük etkinliğin de, Rum Eğitim Bakanlığı ile EOKA dernekleri işbirliğiyle “Tasos Papadopulos Stadyumu”nda dün akşam yapıldığını ve Anastasiadis’in de, etkinlikte ana konuşmacı olarak yer aldığını yazdı.

Habere göre stadyumdaki etkinlikte, 1956 yılında Girne’deki polis karakolunda meydana gelen olaylarla ilgili bir tiyatro oyunu ile koro gösterisi yapıldı.

Gazete, hapishanelerde gömülü EOKA mezarlarına çelenkler bırakıldığını ve Başpiskopos II. Hrisostomos’un, mezar başında yapılan ayini yönettiğini kaydederken, Güney Kıbrıs’ın diğer ilçelerinde de ayinler ve etkinlikler yapıldığını yazdı.

Haberde, Limasol’daki etkinliğe hükümeti temsilen Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Baf’taki etkinliğe Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in katıldığı belirtildi.

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