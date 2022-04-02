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EOKA'nın Silahlı Eyleme Başlama Yıl Dönümünü Kutladılar

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EOKA'nın Silahlı Eyleme Başlama Yıl Dönümünü Kutladılar
EOKA'nın Silahlı Eyleme Başlama Yıl Dönümünü Kutladılar

EOKA’nın silahlı eyleme başlama tarihi olan 1 Nisan 1955’in yıldönümü nedeniyle dün Güney Kıbrıs genelinde dini törenler, resmigeçitler düzenlendi. Kutlamaların ana merkezi her zamanki gibi Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarları  oldu.


Filelefhteros ve diğer gazeteler Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Apostolos Varnavas Kilisesi’nde düzenlenen dinî törene Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Yoannis Papameletiu’nun katıldığını yazdı.


1955-59 EOKA’cılar Derneği’nin de bu yılki kutlamalarını dün akşamüzeri, Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) lokalinde gerçekleştirdiği kaydedildi.


Nikos Anastasiadis Apostolos Varnavas kilisesindeki ayinden sonra Merkezî Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaretinde günün anlam ve önemine dair konuşmasında, EOKA’cıları “sıradan çiftçiler, işçiler, amirler, Kilise ve Kıbrıs Helenizm’ini birleştirerek özgürlük savaşı veren iki büyük kahraman” olarak tanımladı. Anastasiadis, “onlara karşı yükümlülüklerinin, uluslararası hukuk ilkelerine ve özgürlük, bağımsızlık, itibar, insan hakları değerlerine bağlı kalmak olduğunu” söyledi. 


Meclis Başkanı Dimitriu, EOKA’cıların “bağımsızlık mücadelesi verdiğini” belirterek “böyle günler vatanımızı özgür ve yeniden birleşmiş görebilene kadar birlik içerisinde çalışma görevimizi hatırlatıyor. Bu en birinci hedefimizde bir an bile durmayacağız” dedi.
Siyasi parti başkan ve temsilcileri de EOKA’cı mezarları başında mesajlar verdi. DİSİ Basın Sözcüsü Yorgos Haciyeorgiu, EOKA’cıların anısını onurlandırmanın en iyi yolunun “birlik içerisinde mücadelelerini devam ettirmek olduğunu” söyledi.


DİKO Başkan Vekili Hristiana Erotokritu “EOKA’cıların verdiği “mücadelenin Rum halkına, elindeki en büyük kalkan ve en büyük hediye olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hediye ettiğini” savundu.


ELAM Başkanı Hristos Hristu, EOKA’cıların 1955-59 döneminde Yunan tarihinin altın sayfalarını yazdığını, kendi kaderini tayin ve Yunanistan’la birleşme ile başlayan mücadelenin kendilerini Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin kurulmasına götürdüğünü, onu korumaları gerektiğini” savundu. Hristu gelecekte de kendilerinin de aynı kahramanlığı göstermeleri gerekeceğini öne sürdü.


EDEK Başkan Yardımcısı Kostas Efstathiu, EOKA’ya çok şey borçlu olduklarını savunarak “Kıbrıs’ı ne Türklere bağışlarız ne İngilizlere, ne de herhangi başka birine. Kıbrıs Cumhuriyeti için savaşacak ve kazanacağız” dedi.  

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