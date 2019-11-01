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EOKA’ya silah taşıyan Ayiu Yeorgiu teknesi için tören

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EOKA’ya silah taşıyan Ayiu Yeorgiu teknesi için tören
EOKA’ya silah taşıyan Ayiu Yeorgiu teknesi için tören

Yunanistan’dan EOKA için silah ve mühimmat taşıyan “Ayios Yeorgios”  isimli tekne restore edildi. Baf’ın Hloraka köyündeki “Akti Alikis” (Tuzgölü Kıyısı) mevkiinde inşa edilen özel binada konumlandırılan teknenin devir-teslimi “1955-59 EOKA Mücadelesi Tarihi Anı Konseyi” ile Rum Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen törenle dün gerçekleştirildi.

Alihtia ve Fileleftheros’un haberine göre, törende Rum Denizcilik Müsteşarı Pilidu konuşma yaptı. Eğitim Bakanı Habiauris’in konuşması ise Yenethlis Yenethliu tarafından okundu.

Söz konusu alanın, “tarihin kopmaz bir parçası olduğunu" belirten Habiauris, Kostas Leonidas, Andreas Azinas, Nikolas Azinas ve Haralambos Azinas’ın 5 Mart 1954’te Hlora kıyısındaki ‘Vreksi’ mevkiinde Yunanlı Theofilos Ksanthopulos’un kaptanlığını yaptığı ‘Sirin’ isimli tekneyle gelen ilk parti silahları ve Yorgos Grivas Digenis’i alıp Nikolas Azinas’ın Hloraka’daki evine götürdüğünü anlattı.

Habiauris “1955-59 EOKA Mücadelesi tarihi Anı Konseyi (SİMAE)” ile 1955-59 EOKA’cılar Derneği’nin, Grivas’ın Ada’ya ayak bastığı noktaya “Anı ve Onur Anıtı” diktiğini hatırlattı.

SİMAE Başkanı Andreas Meymaridis ise 64 yıl restore edilmeyen Ayiu Yeorgiu isimli teknenin kökten restorasyondan geçirildiğini anlattı.

Törende yapılan konuşmada anıtlaştırılan teknenin, zamanın Baf Belediye Başkanı Yakovos Yakovidis tarafından,  Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu’nun mali yardımı ile 1955’te açık artırmada satın alındığını, 1960’ta cumhuriyet kurulduktan sonra da Hloraka’daki yerine yerleştirilerek bugüne kadar aynı yerde teşhir edildiği anlatıldı.

 

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