  • BIST 102.939
  • Altın 257,813
  • Dolar 5,6288
  • Euro 6,2664
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

EÖP: İmar planları doğru şekilde ve doğru eller tarafından hazırlanmalı

» »
EÖP: İmar planları doğru şekilde ve doğru eller tarafından hazırlanmalı
EÖP: İmar planları doğru şekilde ve doğru eller tarafından hazırlanmalı

 Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), çalışmalarında sona gelindiği bilinen Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, planlı yaşamanın önemine vurgu yapılırken, yapılacak bir yanlışın ekonomiye zarar vereceği uyarısında bulunuldu ve hükümet yetkilileri sosyo-ekonomik vizyonlarını daha açık ve aktif şekilde sergilemeye çağrıldı. 

“Ekonomik Örgütler Platformu olarak, tüm çarkların iyi çalıştığı bir demokrasi ve çağdaş ülkelerdeki gibi bir sosyal altyapıya sahip olma hayalinin ancak iyi bir ekonomiye sahip olmakla gerçeğe dönüşebileceğini savunmaktayız” denilen açıklama şöyle devam etti:

“İyi bir ekonomiye ise ancak plansız yaşamaktan kurtulup, planlı yaşamaya geçerek sahip olabiliriz. Bir diğer değişle, planlı yaşama geçmediğimiz müddetçe, toplumdaki her birey, her gün aynı sıkıntıları yaşamaya ve aynı şikayetleri etmeye devam edecektir.

İmar Planları ise planlı yaşama geçme hususunda atılması gereken en önemli adımdır. Hazırlanacak olan imar planlarının doğru şekilde ve doğru eller tarafından hazırlanması ayrı bir önem arz etmektedir. Bu noktada hükümete büyük görev düşmektedir. Hükümetin ilgili sivil toplum örgütleri ile istişare içerisinde, plan bölgesini kapsayan sosyo-ekonomik vizyonunu net bir biçimde ortaya koyması gerekmektedir”

Hükümetin, yükseköğretim, turizm, inşaat ve konut, tarım ve hayvancılık, esnaf, üretici, sanayici hususlarındaki vizyonunun ne olduğunu “yüksek sesle seslendirmesi” istenen açıklamada şunlar kaydedildi: 

“Bilahare, tespit edilen vizyon, uzman kamu görevlilerinin katkıları ile harmanlanarak kağıda yansıtılmalıdır.

Eğer hükümet bu noktada net bir vizyon ortaya koyamaz ise bunun eksikliğini, kamu çalışanları kendi şahsi vizyonları doğrultusunda tamamlamak durumunda kalırlar ve böyle bir durumda ortaya adı plan olsa da amacından sapmış, ekonomiye fayda sağlayan değil zarar veren bir durum ortaya çıkması olasıdır. Bu gibi durumlar, siyasi rant elde etmek için uygun zeminler hazırladığı için, toplumun kategorize edilmesine, kutuplaşmasına ve bölünmesine sebebiyet verebilir.

Geleceğimizi ilgilendiren önemli bir dönemecin eşiğindeyiz. Birbirimize, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Gelinen noktada hükümete büyük görev düşmektedir. Hükümet sosyo-ekonomik vizyon konusunda yeterince açık ve daha aktif tavır sergilemelidir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 65 gram cannabinoid ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı26 Temmuz 2019 Cuma 15:57
  • 21 gram hintkeneviri ele geçirildi: 2 tutuklu26 Temmuz 2019 Cuma 15:54
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?26 Temmuz 2019 Cuma 15:26
  • Mağusa Lefkoşa ana yolunda zincirleme trafik çarpışması26 Temmuz 2019 Cuma 15:00
  • Ani Ölüm26 Temmuz 2019 Cuma 14:50
  • Erhürman: “Koordinatörler” TC'den gelmeyecekse bu neden TC ile imzalanan "mutabakat zaptı”nda düzenleniyor?26 Temmuz 2019 Cuma 14:28
  • Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu: "Protokolde çalışma hayatını olumsuz etkileyecek maddeler de bulunuyor"26 Temmuz 2019 Cuma 13:44
  • Son Dakika : UBP Girne İlçe Başkanı sahte imza iddiası ile tutuklandı!26 Temmuz 2019 Cuma 13:34
  • “Yenilikçi Yeşil İş Fikri Yarışması” tanıtıldı26 Temmuz 2019 Cuma 13:19
  • Patates üreticilerine ikinci kez itiraz hakkı26 Temmuz 2019 Cuma 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti