  • BIST 1.116
  • Altın 455,065
  • Dolar 7,6177
  • Euro 8,8642
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

EÖP’ten Gazimağusa esnafının eylemine destek…

» »
Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) online eğitim kararının, kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, Gazimağusa esnafının eylemine tam destek verdiğini açıkladı.
EÖP’ten Gazimağusa esnafının eylemine destek…

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) online eğitim kararının, kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, Gazimağusa esnafının eylemine tam destek verdiğini açıkladı.

EÖP yazılı açıklamasında, üniversitelerin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkat çekilerek, özellikle Gazimağusa merkezinde yer alan ve en büyük üniversitelerden olan DAÜ’nün  tüm çevresi ve esnafı ile öğrenci popülasyonuna bağlı kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada DAÜ’nün bir vakıf üniversitesi olduğunun unutulmaması, bu kararın ülke ekonomine ne kadar büyük bir darbe vuracağının farkına varılması gerektiği, söz konusu kararın Gazimağusa esnafı ve  ülke ekonomisinde yıkıcı etkiler bırakacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DAÜ bu kararından bir an önce vazgeçmeli ve diğer üniversitelerimize de öncü olmalıdır.

Gazimağusa esnafının haklı eylemini ve yaşayacakları ekonomik krizleri anlıyor ve eylemi destekliyoruz.

Bu nedenle ülke ekonomisinin en büyük temslicisi olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu  olarak bu haklı eylemi, ülkemiz ekonomisinde yaratacağı geri dönülemez zararları önleyici bir eylem olarak görüyor ve destekliyoruz."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS Başbakanlık önünde eylem yaptı: "Grev devam edecek"24 Eylül 2020 Perşembe 15:31
  • Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü'nden bildiri!24 Eylül 2020 Perşembe 15:27
  • Bisikletler ileriye sürüldü!24 Eylül 2020 Perşembe 15:24
  • Eşinin evine zorla girip,bıçak zoruyla kaçırdı!24 Eylül 2020 Perşembe 15:20
  • Kaner Group’tan DAÜ yeni burs sistemine destek24 Eylül 2020 Perşembe 15:15
  • BY Mağusa: Coğrafya kaderdir, susuzluk değil24 Eylül 2020 Perşembe 15:10
  • UKÜ'den önemli temsiliyet!24 Eylül 2020 Perşembe 15:08
  • Serdar Denktaş: Tatar bu manipülatöre prim veriyor24 Eylül 2020 Perşembe 12:48
  • EL-Sen strateji değişti24 Eylül 2020 Perşembe 12:30
  • Başbakan Tatar DAÜ’yü Ziyaret Etti24 Eylül 2020 Perşembe 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti