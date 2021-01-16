EÖP'ten kapanma açıklaması

Ekonomik Örgütler Platformu bir açıklama yayınladı:
KAPANCAKSAK KAPANALIM !!!
Pandemi ile mücadeleyi zamanında alınmayan, ya da alınan ama denetimi yapılmadığı için uygulanmayan kararlar kararlar nedeniyle kapanacaksak, kapanalım.
• Eğer, sağlık alt yapımız çökmek üzereyse hemen kapanalım.
• Hastanemizde yoğun bakımlar doluysa, kullanılacak ventilatör cihazı kalmamışsa kapanalım.
• Doktor ve hemşirelerimiz yetersiz kalmışsa kapanalım…
• Hükümet, mali olarak sektörlerin zararını karşılayabilecekse, kapanalım.
• Kira desteği yapabilecekse, kapanalım.
• Hükümet, bankaların her türlü taksit, kredi, borç ödemelerini öteleyebilecekse, kapanalım.
• İşletmeler faiz yükü altında ezilmeyecekse, kapanalım.
• Çalışanın maaşı devlet tarafından desteklenecekse kapanalım.
• Hükümet, tüm kurumları ile “biz denetim gücümüzü kaybettik, baş edemiyoruz derse kapanalım.
Bu yükü hep beraber omuzlayacaksak, kapanalım.
E K O N O M İ K Ö R G Ü T L E R P L A T F O R M U
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
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