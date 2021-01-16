EÖP'ten kapanma açıklaması

Ekonomik Örgütler Platformu bir açıklama yayınladı:

KAPANCAKSAK KAPANALIM !!!

Pandemi ile mücadeleyi zamanında alınmayan, ya da alınan ama denetimi yapılmadığı için uygulanmayan kararlar kararlar nedeniyle kapanacaksak, kapanalım.

• Eğer, sağlık alt yapımız çökmek üzereyse hemen kapanalım.

• Hastanemizde yoğun bakımlar doluysa, kullanılacak ventilatör cihazı kalmamışsa kapanalım.

• Doktor ve hemşirelerimiz yetersiz kalmışsa kapanalım…

• Hükümet, mali olarak sektörlerin zararını karşılayabilecekse, kapanalım.

• Kira desteği yapabilecekse, kapanalım.

• Hükümet, bankaların her türlü taksit, kredi, borç ödemelerini öteleyebilecekse, kapanalım.

• İşletmeler faiz yükü altında ezilmeyecekse, kapanalım.

• Çalışanın maaşı devlet tarafından desteklenecekse kapanalım.

• Hükümet, tüm kurumları ile “biz denetim gücümüzü kaybettik, baş edemiyoruz derse kapanalım.

Bu yükü hep beraber omuzlayacaksak, kapanalım.

E K O N O M İ K Ö R G Ü T L E R P L A T F O R M U

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği