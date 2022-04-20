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EÖP'ten sağduyu çağrısı

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“Siyasi liderler kişisel çekişmeleri derhal terk etmelidirler”
EÖP'ten sağduyu çağrısı

Uzun bir süredir devam eden pandemi ve ağır ekonomik koşullar, ciddi bir siyasi irade ve etkili yönetime olan ihtiyacı artırmıştır. Artık daha doğru kararlar almak, daha hızlı hareket etmek ve bir taraftan güncel sorunları çözerken diğer yandan da geleceği doğru bir şekilde kurgulamak zorundayız.

 

Oysa bizim siyasi sistemiz, sadece sorun üretmekte ve toplumsal sorunları çözümsüzlüğe itmektedir. Yaşanan kaos ortamında üretim durmakta, alınmayan kararlar ve geciken adımlar nedeniyle ekonomi büyük zarar görmektedir.

 

Herkes, işletmesini ayakta tutup, istihdamın ve vergi sisteminin çökmemesi için çaba harcarken, siyasi liderlerimizin kaygısızlığı son derece düşündürücü ve bir o kadar da acı vericidir.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı, son günlerde yaşanan ve toplumsal olmayan bugünkü çekişmeleri derhal bırakmaya ve istikrarın sağlanması için adım atmaya davet ediyoruz. Bunun tersi yaklaşım ve davranışlar, yaşanan kaosu büyültecek, iflasları artıracak ve toplumsal çöküşe zemin hazırlayacaktır. Tüm siyasi makamlar, iktidar ve muhalefet, vakit kaybetmeden ülkenin geleceği için kolları sıvamalıdır.

 

Bizim için bu uyarıyı yapmak zorunda kalmak bile son derece üzücüdür. Sorun çözmesi gerekenlerin sorun yarattığı bu ortamın bir an önce terk edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…

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