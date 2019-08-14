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Epilepsi hakkında bilinmesi gerekenler

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Epilepsi hakkında bilinmesi gerekenler
Epilepsi hakkında bilinmesi gerekenler

Bağımsız bir yaşam sürme, iyi bir eğitim alma, toplumsal hayatta ve iş bulmada hastalık nedeniyle sıkıntı yaşamama... Her insanın en temel beklentilerinden olan bu konular sürekli nöbetlerle baş etmek zorunda olan epilepsi hastaları için çözülmesi çok güç problemler anlamına gelebiliyor.

Halk arasında “sara” olarak bilinen bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar giderek geliştirilse de bazen nöbetlerden bile daha çok sıkıntı veren yan etkiler nedeniyle özellikle hastalığı ilerlemiş olanların yaşam kalitesi ciddi oranda düşebiliyor. 
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Fehim Arman, hastalıkla ilgili bilinmesi gereken 9 önemli noktayı anlattı.

BEYİN FONKSİYONLARI KISA BİR SÜRE BOZULUYOR: Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ini etkileyen epilepsi beyin fonksiyonlarındaki kısa süreli bozukluk olarak tanımlanıyor ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkıyor.

BİRÇOK ETKEN YOL AÇABİLİYOR: Epilepsi; kafa travmaları, inme, beynin özellikle doğum sırasında bir süre oksijensiz kalması ya da menenjit gibi beyin enfeksiyonları sonucu ortaya çıkabiliyor. Genetik faktörlerin de epilepside rolü olduğu düşünülüyor.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİYOR: Epilepsi belli bir yaş grubuna ait bir hastalık değil. Bu hastalığa artık ileri yaşlarda da rastlanması söz konusu olabiliyor.

BU FAKTÖRLER NÖBETLERİ TETİKLEYEBİLİYOR: Hastaların stres ve depresyondan mümkün olduğunca uzak, düzenli ve kaliteli uyku uyudukları, düzenli beslendikleri, alkolden kaçındıkları bir hayat sürdürmelerinde fayda var çünkü bu faktörler nöbetleri tetikleyebiliyor.

BEYNİ ETKİLEYEN BÖLGEYE GÖRE NÖBET TİPİ DEĞİŞİYOR: Epilepside 40’tan fazla nöbet tipi tanımlanmış. Bir kısım hastada nöbet sırasında istemsiz kas hareketlerinin ya da kas zayıflığının ortaya çıktığını görüyoruz. Bir başka grup hasta nöbet sırasında bilincini geçici olarak tamamen yitiriyor, nöbetini hatırlamıyor. Tüm bunlar beynin hangi bölgesinin ya da bölgelerinin etkileniyor olduğuna göre ortaya çıkıyor.

TEDAVİ EDİLEBİLİYOR: Tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavide ise ilk seçenek epileptik ilaçlardır.

İLAÇLAR KİLİT ROL OYNUYOR: Epilepsi tedavisinde en önemli nokta nöbetleri durdurmaya yönelik olarak seçilen ilaçların tam olarak uzman doktorun önerdiği şekilde düzenli ve planlı kullanımı. İlaçların her gün belli bir saatte alınması da tedavide başarıyı artırıyor.

CERRAHİ TEDAVİ GÜNDEME GELEBİLİYOR: Araştırmalar epilepsi hastalarında nöbetlerin yaklaşık yüzde 30’unun ilaçlarla kontrol edilemediğini gösteriyor. Tıbbi tedaviye dirençli bu hasta grubunun bir kısmında cerrahi tedavi gündeme gelebiliyor.

 

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