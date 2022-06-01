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Epilepsi ilaçları hamile kadınların çocuklarını otizmli yapabilir uyarısı

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Norveçli araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışma, yaygın epilepsi ilaçlarını kullanan hamile kadınların, otizmli veya öğrenme güçlüğüne sahip çocuk sahibi olma olasılığının dört katına kadar çıktığı konusunda uyarıyor.
Epilepsi ilaçları hamile kadınların çocuklarını otizmli yapabilir uyarısı

Norveç’teki Bergen Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, hamilelik sırasında epilepsi ilaçları alan kadınların otizmli veya öğrenme güçlüğü olan bir çocuğa sahip olma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olabileceğini gösteriyor.

Daily Mail’in haberine göre, 4.5 milyon çocuk üzerinde yapılan bir araştırma, anneleri topiramat veya valproat kullanan gençlerde hastalık oranlarının iki kat daha yüksek olduğunu buldu.

KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Araştırmacılar, 1997-2017 arasındaki yirmi yılda Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç’te doğan tüm çocukların tıbbi kayıtlarına baktılar.

Veriler daha sonra annelerininkiyle eşleştirildi, hamilelik sağlık kayıtları ve reçeteleri incelendi. 16.170 annenin kullandığı en yaygın 10 epilepsi ilacı incelendi.

JAMA Neurology dergisinde yayınlanan bulgular, hamile topiramat kullanıcılarının otistik bir çocuğa sahip olma olasılığının 2,8 kat ve öğrenme güçlüğü olan bir çocuğa sahip olma olasılığının 3,5 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Bunun dışında, valproat alan anne adaylarının otistik bir çocuğa sahip olma olasılığı 2,4 kat ve öğrenme güçlüğü olan bir çocuğa sahip olma olasılığı da 2,5 kat daha yaygındı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), gelecek yıl hamile kalabilecek kadınların sodyum valproat kullanımını yüzde 50 azaltmak için çalıştığını duyurdu.

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