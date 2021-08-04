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Epilepsi İle Yaşam Derneği Kurucu Başkanı, Girne Belediye Başkanını Ziyaret Etti.

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Epilepsi İle Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Gül Çakır, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü Ziyaret Etti.
Epilepsi İle Yaşam Derneği Kurucu Başkanı, Girne Belediye Başkanını Ziyaret Etti.

Epilepsi İle Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Gül Çakır, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü Ziyaret Etti.

Girne Belediyesi Hizmet binasında 03 Ağustos 2021 Salı günü gerçekleştirilen ziyarette belediye ve dernek arasında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,  Derneklerin kent hayatına katkılarının büyük olduklarına dikkat çekti. Epilepsi ile Yaşam Derneğinin de bu derneklerden bir tanesi olduğunu ve yakın gelecekte dernek gönüllüleri ve uzmanlarla istişare ederek toplumu epilepsi ve acil bir durumda yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirme amaçlı toplantılar düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Güngördü, yapılan ziyaretten dolayı Çakır’a teşekkürlerini iletti.

Epilepsi ile Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Gül Çakır ziyarette yaptığı konuşmada, Güngördü ’nün toplum konularında duyarlı olduğunu ve daha önceden de yapılan işbirliğinin devam etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Çakır, hastalara gösterdiği duyarlılıktan dolayı da Güngördü’ye teşekkür etti. İngiltere Epilepsy Action üyesi olan EpiDer, Güngördü'ye kendilerinin yapmış olduğu bir de liman resmi armağan etti

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