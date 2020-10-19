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Epilepsi nöbeti önceden bilinecek

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Diyarbakır ve Batman'da 6 akademisyen epilepsi hastaları için akıllı bileklik geliştirdi.
Epilepsi nöbeti önceden bilinecek

Epilepsi nöbetini önceden tespit ediyor, nöbet gerçekleşmeden uyarı veriyor. 

Diyarbakır'da epilepsi hastları için geliştirilen akıllı bileklik hayat kurtarıyor.

Dicle ve Batman Üniversiteleri epilepsi hastlarının geçirdikleri nöbetleri önceden tespit etmek için bir proje hazırladı.

TÜBİTAK'tan da destek alan praje için çalışmalar 3 yıl önce başladı.

Geliştirilen yazılımla Epilepsi hastaları için akıllı bileklik tasarlandı. 

Kaydedilen veriler sayesinde hastaların geçirdikleri nöbetler ayrıştırılıyor.

Bileklik sayesinde hasta ile doktor arasında bilgi paylaşımı yapılacak. Doktor hastayı takip edebilcek..

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