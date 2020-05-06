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Eral Tüzün'den yeni single 'Karantina'

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Eral Tüzün'den yeni single 'Karantina'
Eral Tüzün'den yeni single 'Karantina'

Müzik piyasasına iddialı bir dönüş yapan Eral Tüzün, yeni single çalışması olan 'Karantina' ile yaşanılan bu zor süreçte kaliteli işler yapmaya ve üretmeye devam ediyor. Herkesin hissedebileceği bir parça hazırladığını anlatan Eral, bu parçanın farkındalık yaratmak ve duyguları hissetmek adına yapılmış bir single çalışma olduğunu belirtiyor. Bu çalışmanın kapak tasarımı Serhan Soner Çağlayan'a, alt yapısı Ahmet Karagözlü'ye, sözleri Eral Tüzün'e ve videosu Kinetic Typography alanında başarılı isim Ferhat Acar'a aittir. Re-Chord Cyprus etiketiyle yapılan bu parça, tüm dijital müzik platformlarındaki yerini almıştır.

Yaşanılan bu zor süreçte küresel salgından insanların korunmasını sağlamak, insanlara yol göstermek, farkındalık yaratmak ve motivasyonu yükseltmek için hazırlanmış bir çalışmadır. #Evdekal herkesi koru gibi konulara dikkat çekmek için hazırlanmıştır.

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