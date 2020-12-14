  • BIST 1.392
  • Altın 460,719
  • Dolar 7,8384
  • Euro 9,5272
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 13 pozitif vaka!

Erbakan:"KKTC'yi, kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak tanıması gerekiyor.’’

» »
Türkiye’deki siyasi partilerden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,  "KKTC'yi, kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak tanıması ve Lefkoşa'da bir an evvel Azerbaycan büyükelçiliğinin açılması gerekiyor" dedi.
Erbakan:"KKTC'yi, kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak tanıması gerekiyor.’’

Türkiye’deki siyasi partilerden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,  "KKTC'yi, kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak tanıması ve Lefkoşa'da bir an evvel Azerbaycan büyükelçiliğinin açılması gerekiyor" dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, mevcut asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında olduğunu savundu.

Dağlık Karabağ konusunda çifte standart sergileyen Batılı güçlerin, aynı tavırlarını KKTC için de gösterdiğine işaret eden Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Başta Müslüman ülkeler olmak üzere devletler, birtakım uluslararası yaptırım ve zorluklarla karşılaşmamak için KKTC'yi tanımaktan uzak durdular. Bu noktada bugün sadece Türkiye'nin resmi olarak tanıdığı KKTC'yi, kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak tanıması ve Lefkoşa'da bir an evvel Azerbaycan büyükelçiliğinin açılması gerekiyor. Bu adım atılırsa, 'iki devlet, tek millet' sloganı yerini 'üç devlet, tek millet' sloganına bırakacaktır. Bu hem Azerbaycan için şeref olacaktır hem de Türk dış politikası açısından son derece büyük bir başarı olacaktır. KKTC ve Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından da son derece önemli ve faydalı bir adım olacaktır."

Erbakan, dış güçlerin, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'la ilgili adımlarının İsrail'in güvenliğinin sağlanması ve "büyük İsrail"in kurulması için atıldığını öne sürerek, "Bu sebeplerden dolayı Kıbrıs, İsrail için çok büyük öneme sahip ve son yıllarda da İsrail KKTC'ye yönelik arazi edinme, toprak satın alma ve yerleşme planını yürürlüğe koymuş durumdadır." ifadesini kullandı.

KKTC'de yasalara göre yabancıların mülk edinmesinin sınırlandırıldığını kaydeden Fatih Erbakan, "KKTC yasalarındaki bu engeli aşmak için İsrail vatandaşları ve İsrailli şirketler, Kıbrıslı birtakım avukatlara paravan şirketler kurduruyor ve bu paravan şirketler vasıtasıyla Kıbrıs'ta büyük oranda arazi ve konutlar topluyorlar." diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zanlı AİDS hastası çıktı!14 Aralık 2020 Pazartesi 14:26
  • Başhekimlik:“Hastanemiz tüm bölümleriyle ve ekibiyle hizmet vermeye devam ediyor”14 Aralık 2020 Pazartesi 14:20
  • Elektriksel Alan Projesinde 2. Dönem eğitimlerine başlandı.14 Aralık 2020 Pazartesi 14:19
  • En Çok Yağış Bostancı Ve Zümrütköy’de Kaydedildi14 Aralık 2020 Pazartesi 13:17
  • “13. maaş ödenirse “büyük bir başarı hikayesi” olarak lanse edilecek”14 Aralık 2020 Pazartesi 12:58
  • Pilli:Güzelyurt’ta Geniş Kapsamlı Tarama Kararı Aldık14 Aralık 2020 Pazartesi 12:57
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı14 Aralık 2020 Pazartesi 12:54
  • Okullarda Önlemler Artırılacak14 Aralık 2020 Pazartesi 12:40
  • Hükümet programı okunuyor... Tıkla canlı yayında izle14 Aralık 2020 Pazartesi 12:36
  • İskele Long Beach'teki 7 katlı projeye büyük tepki!14 Aralık 2020 Pazartesi 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti