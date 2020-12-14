Erbakan:"KKTC'yi, kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak tanıması gerekiyor.’’

Türkiye’deki siyasi partilerden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "KKTC'yi, kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak tanıması ve Lefkoşa'da bir an evvel Azerbaycan büyükelçiliğinin açılması gerekiyor" dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, mevcut asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında olduğunu savundu.

Dağlık Karabağ konusunda çifte standart sergileyen Batılı güçlerin, aynı tavırlarını KKTC için de gösterdiğine işaret eden Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Başta Müslüman ülkeler olmak üzere devletler, birtakım uluslararası yaptırım ve zorluklarla karşılaşmamak için KKTC'yi tanımaktan uzak durdular. Bu noktada bugün sadece Türkiye'nin resmi olarak tanıdığı KKTC'yi, kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak tanıması ve Lefkoşa'da bir an evvel Azerbaycan büyükelçiliğinin açılması gerekiyor. Bu adım atılırsa, 'iki devlet, tek millet' sloganı yerini 'üç devlet, tek millet' sloganına bırakacaktır. Bu hem Azerbaycan için şeref olacaktır hem de Türk dış politikası açısından son derece büyük bir başarı olacaktır. KKTC ve Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından da son derece önemli ve faydalı bir adım olacaktır."

Erbakan, dış güçlerin, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'la ilgili adımlarının İsrail'in güvenliğinin sağlanması ve "büyük İsrail"in kurulması için atıldığını öne sürerek, "Bu sebeplerden dolayı Kıbrıs, İsrail için çok büyük öneme sahip ve son yıllarda da İsrail KKTC'ye yönelik arazi edinme, toprak satın alma ve yerleşme planını yürürlüğe koymuş durumdadır." ifadesini kullandı.

KKTC'de yasalara göre yabancıların mülk edinmesinin sınırlandırıldığını kaydeden Fatih Erbakan, "KKTC yasalarındaki bu engeli aşmak için İsrail vatandaşları ve İsrailli şirketler, Kıbrıslı birtakım avukatlara paravan şirketler kurduruyor ve bu paravan şirketler vasıtasıyla Kıbrıs'ta büyük oranda arazi ve konutlar topluyorlar." diye konuştu.