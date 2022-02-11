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Erbaş'tan 'kripto para' açıklaması: Şu an itibariyle...

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'kripto para caiz mi' sorusuna 'Şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz' dedi.
Erbaş'tan 'kripto para' açıklaması: Şu an itibariyle...

A Haber'de katıldığı canlı yayında gündem hakkında açıklamalar yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kripto para caiz mi" sorusuna yanıt verdi. 

"Dünyanın Medine Sözleşmesi anlayışına ihtiyacı var. Ancak İslamofobi kavramı bütün Müslümanları rencide ediyor" diyen Erbaş, "Kabe'yi ziyaret metaverse üzerinden de gerçekleştirilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Haccın şartlarını yerine getirilmesi lazım. Metaverse'nin ibadetin yerini alması mümkün değil. Sanal hac ve ibadet olmaz. Biz iki senedir hacca gidemedik. 2022'de hac olur mu bilemiyoruz, iletişim halindeyiz. Şu an itibariyle belirli ülkelerden umre kabul ediyorlar."

'Şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz' 

Ali Erbaş, "Kripto para caiz mi?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Şu an itibariyle insanların birbirlerine çok rahat ve güvenli bir şekilde kripto parayı kullanma ortamı oluşmaması nedeniyle ve herhangi bir istismara sebep olabileceği, insanın insana zarar verme ihtimalinin henüz ortadan kalkmaması sebebiyle şu an caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz.”

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