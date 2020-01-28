Erbay ve Çelik Hamitköy'de..!

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, Yenicami’nin tecrübeli defans oyuncusu Erbay Bertiz'i ve Dörtyol’dan Mustafa Çelik’i kiraladı.

Bonservisi Yenicami'de bulunan ancak kulübü ile yaşadığı sorunlar nedeni ile siyah beyazlı formayı giymeyen savunma oyuncularından Erbay Bertiz, Hamitköy'e transfer oldu.

Deneyimli isim dün federasyonda imza atarken, Hamitköy ile idmana da indi.

Kırmızı siyahlı ekip diğer yandan sezon başında Dumlupınar’dan Dörtyol’a transfer olan hücum oyuncusu Mustafa Çelik’i de renklerine katarak ara transferi tamamladı.