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Erbil Havaalanı’na Füze Saldırısı Düzenlendi

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Irak’ın Erbil şehrinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanına füzeyle saldırı düzenlendi.
Erbil Havaalanı’na Füze Saldırısı Düzenlendi

Irak’ın Erbil şehrinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanına füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası havalimanında çıkan yangın söndürüldü.

Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.

Saldırıya uğrayan Harir Askeri Üssü’nde ABD askerleri de yer alıyor. Saldırı sırasında ABD konsolosluğunda sirenlerin çaldığı bildirildi.

Füze saldırısında can kaybı olmadı, çıkan küçük çaplı yangın ise söndürüldü.

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak’ın çatışma sahasına dönüştürmemesini istemiş, Washington ve Tahran’a ilettiğini, Irak’ın çatışma sahası olarak kullanılmasına son vermelerini istediğini belirtmişti.

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