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Erçakıca: "UBP Kurultayı bitmiş gibi görünüyor"

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Gazeteci-Yazar Hasan Erçakıcı, UBP'nin kurultayına ilişkin çarpıcı bir köşe kaleme aldı.
Erçakıca: "UBP Kurultayı bitmiş gibi görünüyor"

Ortada Üstel’in kampanyasını yöneten bir “ofis” var mı bilmiyorum. Hasan Taçoy, “ofis çıkışlı” açıklamalardan söz ediyor. Bizden daha iyi bilmesi gerekiyor… Demek ki Ünal Üstel için çalışan bir “ofis”, belki de “ofisler” vardır.

Üstel’in neredeyse 10 günde bir Ankara’ya gitmesi ve Ankara’dan ana sloganı olan “istikrar” vurgusunu çağrıştıran mesajlarla dönmesi bu ofislerin marifeti olmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın demeç veya paylaşımlarına Üstel’in kullandığı ifadelerin sokuşturulması da herhalde bu ofis çalışanlarının işidir. Bu arada, Üstel’in son Ankara ziyaretinde işin içine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığını da unutmamak gerekiyor. Bu da ayrıca önemlidir ve Üstel-Fidan fotoğrafları da ofis üretimi olabilir…

Hasan Taçoy, daha önce kendilerinin yaptığı düzenlemelerin bugün Üstel için yapıldığından da söz etmiş ve bunları “eski moda korkutma taktikleri” olarak nitelemişti.

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https://www.vekibris.com/dis-bakis-ubp-kurultayi-bitmis-gibi-gorunuyor/

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