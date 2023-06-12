Ercan açılıyor, kablo ile elektrik geliyor.. İşte Erdoğan'ın açıklamaları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs’a elektrik naklinin sağlanmasının en önemli adımları olacağını belirterek, “Artık Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, herkesi selamlayarak, başladı. Türkiye’deki 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini Türkiye demokrasisine yakışır, bir şölen havasında tamamladıklarını vurgulayan Erdoğan, “Yüzde 86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçim dünyada istisna diyebileceğim bir demokrasi şöleniydi ve bu Türkiye’ye, Türk milletine yakışır bir şekilde gerçekleşmiş oldu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye’ye hizmet etme görevini üstlendiğini ifade eden Erdoğan, göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaparak, geleneği devam ettirdiklerini söyledi. KKTC’den de Azerbaycan’a gideceğini dile getiren Erdoğan, bunun da geleneklerinin bir diğer adımı olduğunu kaydetti. Bu gece Azerbaycan'da olacağını belirten Erdoğan, Azerbaycan’da görüşmelerini yaparak, yarın Ankara’ya döneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında, 3 Haziran’da Göreve Başlama Törenine KKTC’den iştirak edenlere teşekkür eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel’in törende yer almasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de şahsına, eşine ve heyetine gösterilen hüsnü kabulden dolayı KKTC makamlarına şükranlarını sundu.

“ARTIK KUZEY KIBRIS’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ GİBİ BİR SORUN İNŞALLAH KALMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptıkları görüşmelerde, gündemlerindeki tüm konuları ayrıntılarıyla ele aldıklarını dile getiren Erdoğan, bunların içerisinde elektrik sorunuyla ilgili, Türkiye’den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs’a elektrik naklinin sağlanmasının en önemli adımları olacağını kaydetti. Erdoğan, “Artık Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır” dedi.

Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’e ilişkin mevcut durumu da değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, Kıbrıs meselesinde, Türk tarafının her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsediğine vurgu yaptı.

“KIBRIS TÜRKÜ ASLA AZINLIK OLMAMIŞTIR, OLMAYACAKTIR”

Ada’nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin haklı taleplerinin açık ve net olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler Ada’nın tek egemeni olma hayalleriyle avunmayı sürdürüyor. Bu kesimlere artık saplantılarını bir kenara bırakmalarını ve Ada’nın gerçekleriyle yüzleşmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Kıbrıs Türklerinin gayretlerine rağmen yarım asırdan fazla bir süre Rum tarafının uzlaşmaz ve maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur.”

“Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmektedir” diyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Cenevre’deki son gayriresmi toplantıda ortaya koyduğu bizim de desteklediğimiz gerçekçi ve sonuç odaklı vizyon esasen bundan ibarettir” şeklinde konuştu.

DOĞU AKDENİZ…

Cumhurbaşkanı Tatar ile Kıbrıs meselesinin Doğu Akdeniz boyutunu da ele aldıklarını belirten Erdoğan, “Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Kıbrıs adası ve etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımı için Kıbrıs Türk tarafının sunduğu somut önerilerin hala masada olduğunu hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

“Doğu Akdeniz’i ilgilendiren konularda bölgesel konferans düzenlenmesi yönünde yaptığım öneri de maalesef karşılık bulmadı. Atılan vizyoner adımlarımız karşılıksız bırakıldı” diyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna rağmen garantör ülke olarak diyaloğa her zaman öncelik verdiklerini vurguladı.

“Adada ve bölgedeki dengelerin hilafına, anlamsız silahlanma faaliyetlerine girişenler bu teşebbüslerin getireceği riskleri iyice hesaplamalıdır” diye konuşan Erdoğan, “Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzur ve güvenliğimiz demektir. Anavatan olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle KKTC’nin yanındayız. Samimi çözüm çabalarına desteğimizi sürdürürken, KKTC’ye yönelik katkılarımızı da devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“DERİNYA BÖLGESİNDE 1192 ADET SOSYAL KONUTUN İNŞASINA YAKINDA BAŞLIYORUZ”

“Buradaki vatandaşlarımızın, Türkiye’deki vatandaşlarımızla eşit şartlarda kamudan sağlık hizmeti almasını sağlayacağız” diyen Erdoğan, Derinya bölgesinde 1192 adet sosyal konutun inşasına yakında başlanacağı müjdesini verdi.

Çift yönlü elektrik iletim kablosunun imalat ve döşenmesinin de öncelikleri arasında olduğunu belirten Erdoğan, ulaşım alanında KKTC’de bugüne kadar toplam 630 km ana yol yaptıklarını, toplam 62 km uzunluğunda 5 ayrı yol projesinin inşasının ise devam ettiğini ifade etti.

Türkiye’den getirilen suyu kısa süre içerisinde tarımsal sulama amacıyla üreticilerin istifadesine sunacaklarını kaydeden TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da 500 yataklı devlet hastanesinin ihalesine de yakında çıkacaklarını söyledi. Erdoğan, buna dair çalışmaların eşgüdümünü TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yürüteceğini belirtti.

“İNŞALLAH 20 TEMMUZ’DA BURAYA İNMEYİ PLANLIYORUM”

Cumhurbaşkanı Tatar başta olmak üzere tüm Kıbrıs Türklerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Erdoğan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı süratle KKTC’ye göndereceğini ve yeni Ercan Havalimanı’nın eksiklerinin giderileceğini söyleyerek, “Bununla birlikte inşallah 20 Temmuz’da buraya inmeyi planlıyorum” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “20 Temmuz’da görüşmek üzere” diyerek, konuşmasını tamamladı.

“BU DENİZLERDE BARIŞTAN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU YOKTUR”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Ege’deki sorunların çözümüne ilişkin Türkiye’nin bir yol haritası olup olmadığı ve Ankara-Atina hattında bir masa kurulması halinde Türkiye’nin bu masaya oturması için bir ön şartı olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Erdoğan, Türkiye’nin yol haritasının zaten belli olduğunu, bu yol haritasının barış üzerine endekslenmiş olduğunu kaydetti.

“Bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur” diyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak barışı engellemek isteyenlerin olması halinde farklı projeleri uygulamak zorunda kalacaklarını belirtti.

Erdoğan, “Biz istiyoruz ki bu tür önümüze engeller çıkarılmasın ve Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin” diye konuştu.