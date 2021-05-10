Ercan Bayrama Hazır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti T&T Ercan Havalimanı’nda bayram öncesi COVID-19 salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Günde dört tarifeli uçuşun yanı sıra hükümetin bir yıldır kapalı olan turizm sektörüne katkı olabilmesi için uygulamaya koyduğu üç günlük “kapalı devre turizm” charter seferlerinin de gerçekleştirileceği Ercan Havalimanı’nda salgın karşısında turistler ve havalimanı personeli için tüm sağlık önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Salgının başladığı günden itibaren aralıksız sürdürülen ve bayram süresince de yolcu sayında yaşanabilecek artış da dikkate alınarak havalimanında rutin olarak uygulanan koronavirüs önlemlerin artırıldığı kaydedildi.

Özçelik: Sağlık ve uçuş güvenliğini ön planda tutuyoruz

T&T Havalimanı işletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, KKTC’de koronavirüs salgınının başladığı Mart 2020 itibariyle T&T Ercan Havalimanı’da insan sağlığı ve uçuş güvenliği yönünde tüm tedbirlerin alındığını ve bu uygulamalarının devam ettiğini kaydetti.

Özçelik, “Yolcularımız ve çalışanlarımızın pandemi riskinden korunması için terminal geneli ve çalışma ofislerinde profesyonel ekipler ve temizlik firması tarafından düzenli olarak dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri yapılmaktadır” dedi.

Özçelik, Ercan Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra Sivil Havacılık, Polis, itfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının COVID-19’a karşı yapılan Sinovac aşılarının çift doz olarak yapıldığını da ifade etti.

Özçelik, maskesiz yolcu, ziyaretçi ve uğurlayıcı hiçbir kimsenin alınmadığı, girişlerde termal kameralar ile sıcaklıklarının ölçüldüğü T&T Ercan Havalimanı’nda, sosyal mesafe görsellerinden yer işaretlemelerine, dezenfekte edilmiş paspas, pasaport ve check-in bölgelerinde koruyucu ayıraçlardan dezenfektan satantlarına kadar tüm önlemlerin alındığını belirtti. Özçelik, havalimanında sürekli anonslar yapılarak yolcuların salgında en önemli üç kural olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının istendiğini de ifade etti.

Terminal içerisinde COVID-19 virüsüne karşı 7/24 dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bavullarının da ilaçlandığı kaydeden Özçelik, bu süreçte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Muhaceret, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Değirmenlik Belediyesi ile koordineli olarak çalıştıklarını kaydetti.