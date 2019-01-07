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Ercan-Gaziköy arasında bulunan cesetle ilgili yeni gelişme!

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Ercan-Gaziköy arasında bulunan cesetle ilgili yeni gelişme!
Ercan-Gaziköy arasında bulunan cesetle ilgili yeni gelişme!

Polis Basın subaylığı'ndan yapılan açıklamay göre 06.01.2019 tarihinde, Ercan - Gaziköy anayolu üzerinde, yoldan yaklaşık 20-30 metre içeride, battaniye ve poşete sarılı olarak bulunan ceset üzerinde yapılan otopsi sonucu, cesedin kadın bir şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Cesedin ölüm zamanı ve ölüm şekli ise yapılacak ileri tetkikler sonucu belirlenecektir.

Şahsın, kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.   

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