Ercan-Gaziköy yolunda kaza!

Ercan-Gaziköy yolunda bu sabah iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Detaylar birazdan….
Ercan-Gaziköy yolunda bu sabah iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Detaylar birazdan….
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