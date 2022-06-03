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Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde elektrik yok: “Sadece ekranlarımız çalışıyor”

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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde elektriklerin kesik olduğunu ifade ederek, "Sadece ekranlarımız çalışıyor” dedi.
Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde elektrik yok: “Sadece ekranlarımız çalışıyor”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, Ercan’da jeneratörlerin neden hala çalışmadığını sordu.

Kapısız, Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde elektriklerin kesik olduğunu belirterek, “Sadece ekranlarımız çalışıyor. İyi ki gün ışığı var, az bir aydınlıkta çalışıyoruz. Havalandırma, elektrik, su yok. Ekranlar da kapanırsa hizmet veremeyiz” dedi.

Geçtiğimiz ay tehlikeye yönelik bir uyarı yaptıklarını da aktaran Kapısız, “Öyle ahkam kesip cevap vermesiyle olmuyor bu işler” ifadelerini kullandı.

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