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Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği, durak için yeni terminalde arazi talep ediyor

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Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakan Ünal Üstel’den yapımı tamamlanmak üzere olan yeni terminal binasında yolcu çıkış kapısı önünde 10 araçlık bekleme yeri talebinde bulundu.
Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği, durak için yeni terminalde arazi talep ediyor

Çarşamba günü basın toplantısı yaparak sorunlarını aktaracak birlik, sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde 21 Mart Salı gününden itibaren Ercan Taksi Ofisi’nde süresiz greve gidileceği uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan birlik, havaalanı işletmecisi ilgili şirketin kendilerine “havalimanı sınırları içerisinde durak yeri istiyorsanız şirkete kira ödemek zorundasınız" dediğini savunarak, devletten yardım istedi.

Birlik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler Ercan'da çalışan taksiciler olarak yeni terminal binası kapısının sol tarafındaki 4 parsellik arazinin 1 parselinin Ercan Taksiye verilmesi için Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile toplantı yapıp, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı izin kuruluyla yazışmalar gerçekleştirdik."

Açıklamada, Başbakan Ünal Üstel ve Bayındırık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan, söz konusu arazinin Bakanlar Kurulu kararıyla Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği'ne tahsis etmesi talep edildi.

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