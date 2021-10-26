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“Ercan Havaalanı Yeni Terminal Binasına Su Temin Projesi”nde birinci etap tamamlandı

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“Ercan Havaalanı Yeni Terminal Binasına Su Temin Projesi”nde birinci etap tamamlandı.
“Ercan Havaalanı Yeni Terminal Binasına Su Temin Projesi”nde birinci etap tamamlandı

Değirmenlik belediyesinden verilen bilgiye göre, boru yıkama çalışmalarının  ardından Yeni Terminal Binasına su bağlantısı bugün yapılıyor.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, projenin yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanacağını söylediğini ve tam zamanında tamamlandığının altını çizerken, proje kapsamında emek veren tüm çalışanlara ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.
Karavezirler, Su Dairesi Müdür ve personeline de aynı duygu ve düşüncelerle teşekkür etti.

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