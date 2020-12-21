Ercan Havaalanı’nda Bir Personel Covid-19

Ercan Havaalanı’nda çalışan bir personel koronavirüse yakalandı. Havalimanında teknik bölümde çalışan ve Akıncılar’da yaşayan kişinin vardiya çalıştığı ifade edildi.
Dün gece vardiyası olduğu halde işe gelmeyen çalışanın yaptırdığı PCR testinin sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.
MAĞUSA'DA VAKALAR
Gazimağusa Önder AVM ve Ekor Unlu Mamullerinde çıkan pozitif vakaların ardından her iki işletmenin de tüm personeline PCR testi taraması yapıldı
Yapılan testler sonucunda Önder AVM’de yeni pozitif vaka çıkmazken, Ekor Unlu Mamullerinde 4 yeni pozitif vakaya daha rastlandı.
Ekor Unlu Mamullerinde toplam pozitif vaka sayısı 7’ye ulaştı. 4 personel ve 3 ‘de personel yakını pozitif çıkıt.
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