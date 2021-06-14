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Ercan Havaalanı’nda e-Gümrük pilot uygulaması başladı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ercan Havaalanı’na giderek, pilot uygulama noktasında incelemelerde bulundu.
Ercan Havaalanı’nda e-Gümrük pilot uygulaması başladı

Ercan Havaalanı’nda e-Gümrük pilot uygulaması başladı. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ercan Havaalanı’na giderek, pilot uygulama noktasında incelemelerde bulundu.

Oğuz, amaçlarının, KKTC’deki tüm gümrüklerde en geç 1 Ocak 2022 tarihinde e-Gümrük sistemine geçmek olduğunu belirtti.

Dursun Oğuz, ilk olarak havaalanı içerisinde yer alan gümrük bölümüne daha sonra ise Ercan Gümrük Şube Amirliği gümrük ambarına giderek, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

OĞUZ

Maliye Bakanı Oğuz yaptığı açıklamada, bugünün KKTC, Maliye Bakanlığı ve Gümrük Dairesi açısından çok önemli bir gün olduğunu belirterek, yapılan hazırlıklar sonucunda pilot bölge uygulama olarak, Ercan Havaalanı gümrüğünde e-gümrük pilot uygulamasının başladığını belirtti.

Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-devlet kurulu, Maliye Bakanlığı, Türksat, Netaş, Gümrük Müdürü, Müdür Muavini, çalışanlar ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyük bir özveriyle, ihtiyaçlar tespit edilerek, e-devlet kapsamında hayata geçirilen e-gümrük sisteminin, bir bölüm olduğuna dikkat çeken Oğuz, önümüzdeki günlerde e-fatura sistemine de geçiş olacağını kaydetti.

KKTC’nin bu konularda biraz daha fazla çalışması gerektiğini dile getiren Bakan Oğuz, insanlar için bürokrasiyi azaltarak, devletle olan ilişkilerini daha kısa sürede yerine getirmeleri amacıyla uğraş verdiklerini söyledi.

Sistemin personel açısından da önemine işaret eden Maliye Bakanı Oğuz, komisyoncuların da beyannamelerini sıra beklemeden yapabileceğini dile getirerek, hızlı bir erişim ve hizmet sağlanacağını ifade etti.

“VATANDAŞIN DEVLETTEN HİZMET ALIMINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Bürokrasiyi kısalttıklarının altını çizen Oğuz, “Bürokrasinin önündeki engelleri kaldırıyoruz, vatandaşın devletten hizmet alımını kolaylaştırıyoruz. Devlet olarak aslında görevimizi yerine getiriyoruz” dedi.

Sabah itibarı ile işlem sayısı az olsa da pilot uygulamanın başladığını dile getiren Bakan Oğuz, amaçlarının, KKTC’deki tüm gümrüklerde en geç 1 Ocak 2022 tarihinde e-Gümrük sistemine geçmek olduğunu belirtti. Oğuz, uygulamayla, gümrükler arasında kendi içerisinde bağ kurulacağını da söyledi.

Uygulamanın ülkeye hayırlı olmasını dileyen Oğuz, “Bunlar aslında çok önceden yapılması gerekirdi ama belli bir periyot gerekiyor” diyerek, salgın dönemine rağmen eğitimlere ara verilmediğini ve sürecin tamamlandığını kaydetti.

Bakan Oğuz’a incelemeleri sırasında Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, Maliye Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek ve Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı da eşlik etti.

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