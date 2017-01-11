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Ercan Havaalanının işletme haklarının devredilmesine ilişkin komite toplandı

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Ercan Havaalanının işletme haklarının devredilmesine ilişkin komite toplandı
Komite toplantısına, UBP milletvekili Komite Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı DP milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı ve CTP milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.

Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi ile İlgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına Uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi, bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite bugün gerçekleştirdiği toplantıda, araştırma konusunu değerlendirdi ve komite toplantısına davetli olarak katılan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Hamza Ersan Saner ve Suat Yeldener’i  dinledi. 

Komite toplantısına, UBP milletvekili Komite Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı DP milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı ve CTP milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.

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