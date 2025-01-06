Ercan Havalimanı 1 haftada 95 bin yolcu ağırladı

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı 28 Aralık 2024 ile 3 Ocak 2025 tarihleri arasında 738 uçağa ve 95 bin 440 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun saatler yaşadı. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm tedbirleri alması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Havaalanında en fazla yoğunluk yeni yılın ilk günü özel uçaklar dahil 121 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Bir günde 121 sefer

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2025’te Ercan Havalimanı 121 sefer ve 13 bin 646 yolcu ile yoğun bir gün daha geçirdi.

28 Aralık 2024 ile 3 Ocak 2025 arasında Ercan Havaalanı’nda 738 uçağa hizmet verildi.

Açıklamada, 28 Aralık 2024’te 105 uçak 13 bin 426 yolcu. 29 Aralık 2024’te 117 uçak 16 bin 582 yolcu, 30 Aralık 2024’de 102 uçak 12 bin 633 yolcuya hizmet veren Ercan Havalimanı 31 Aralık 2024 yılbaşı akşamı ise 73 uçak ve 9 bin 352 uçağı ağırladı. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025’te 121 uçak ve 13 bin 646 yolcuya hizmet verdi. 2 Ocak 2025 tarihinde 112 uçak 14 bin 534 yolcuya, 3 Ocak 2025 tarihinde ise 108 uçak ve 15 bin 267 yolcu ağırladı.

Alınan önlemlerle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla yeni Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için sektör ile aldıkları önlemler sayesinde bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.

Özçelik, yeni yılın her zamanki gibi Ercan Havalimanı’nda yoğun geçtiğini ifade ederek, yolculara yeni havalimanında da her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam ettiklerini kaydetti. Yeni yılda yaşanan yoğun trafik nedeniyle yoğun bir tempo ile çalışan KKTC Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AJET Hava yolları, Fly Kıbrıs Hava Yolları, Sun Exxpress Hava Yolları, Freebird Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık ve Gümrük Dairesi ve Turizm yetkililerine teşekkür eden Özçelik, seyahat eden yolcuların ülkemize ulaşmasında büyük emekleri olan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), üniversiteler ve tüm turizm paydaşlarına teşekkür etti.