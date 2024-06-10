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Ercan Havalimanı 10 günde 878 uçağa hizmet verecek

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Ercan Havalimanı 14-23 Haziran 2024 tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 439 geliş ve 439 da giden uçağa ev sahipliği yapacak.
Ercan Havalimanı 10 günde 878 uçağa hizmet verecek

Ercan Havalimanı Kurban Bayramı süresince ve sonrasında özel uçaklar hariç, tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 878 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın KKTC’deki bayram tatili ve sonrasını kapsayan 14 Haziran 2024 ile 23 Haziran 2024 tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 439 geliş ve 439 da giden uçağa ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarılmasıyla Türkiye’den KKTC’ye yoğun bir yolcu akışı olması yönünde beklentileri artırdı. Ercan Havalimanı’nın Kurban Bayramı boyunca ve sonraki günlerde yoğun saatler yaşanacağını dikkate alan T&T Havalimanı İşletmeciliği, yolcuların uçuşlarını daha güvenli, rahat ve huzurlu gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldığını açıkladı.

Bayramın ilk günü olan 16 Haziran’da 98 uçak trafiği olacak

Havalimanında en fazla yoğunluk 16 Haziran günü yaşanacak. Bayramın ilk gününe denk gelen pazar günü Ercan Havalimanı 49 geliş ve 49 da dönüş olmak üzere 98 uçağa hizmet verecek.

14 Haziran 2024 ile 23 Haziran 2024 arasında 10 günlük dönemde Ercan Havaalanı’na 878 uçuş yapılması beklendiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, 14 Haziran’da 44 geliş 44 gidiş, 15 Haziran’da 44 geliş 44 gidiş, 16 Haziran’da 49 geliş 49 gidiş, 17 Haziran’da 43 geliş 44 gidiş, 18 Haziran’da 39 geliş 38 gidiş, 19 Haziran’da 42 geliş 42 gidiş, 20 Haziran’da 45 geliş 45 gidiş, 21 Haziran’da 39 geliş 39 gidiş, 22 Haziran’da 47 geliş 47 gidiş ve tatilin son günü olan 23 Nisan Pazar günü ise 47 geliş 47 gidiş uçak seferi yapılması beklendiği belirtildi.

Özçelik: Bayramın ilk günü 98 uçak trafiğimiz var

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı günlerde ve saatlerde ilave planlamalar yapıldığını kaydetti.

Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların maksimum konforu için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten Özçelik, yolcuların uçuşlarında sorun yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Yolcu memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Özçelik, “14 Haziran 2024 ile 23 Haziran 2024 arasında 10 günlük dönemde Ercan Havaalanı’na 878 uçuş yapılacak. Ercan Havalimanı 10 günlük dönemde en fazla yoğunluğu bayramın ilk gününe denk gelen pazar günü 49 geliş ve 49 da dönüş olmak üzere 98 uçak trafiği ile yaşanacak” dedi.

Özçelik, Kurban Bayramı boyunca yoğun bir trafik bekledikleri için bayram öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AJet Hava Yolları, SunExpress Hava Yolları, Fly Kıbrıs Hava Yolları, Freebird Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık, Gümrük Dairesi ve Değirmenlik Belediyesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Özçelik, “Bu vesile ile tüm halkımıza sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun” dedi.

 

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